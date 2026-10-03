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Маршрутизатор Netis W1 купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор Netis W1

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Маршрутизатор Netis W1 - фото 1
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Маршрутизатор Netis W1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
  • Маршрутизатор Netis W1 - фото 1
  • Маршрутизатор Netis W1 - фото 2
  • Маршрутизатор Netis W1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 100 руб.  2 130 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маршрутизатор Netis W1
1 100 руб. -48%
2 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Маршрутизатор
Размеры в упаковке, см
20х16х7
Вес, г.
275

Описание товара Маршрутизатор Netis W1

Маршрутизатор netis W1 обеспечит обмен данными со скоростью до 300 Мбит/с для ваших компьютеров, смартфонов, беспроводных камер и других устройств с поддержкой Wi-Fi. Две мощные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи расширяют зону покрытия беспроводной сети и позволяют Вам свободно подключаться к Интернету в любой точке дома, создавая идеальные условия для быстрой загрузки файлов, сеансов интернет-телефонии и просмотра потокового видео с высоким разрешением.

Отзывы о товаре Маршрутизатор Netis W1




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Маршрутизатор
Описание
Маршрутизатор netis W1 обеспечит обмен данными со скоростью до 300 Мбит/с для ваших компьютеров, смартфонов, беспроводных камер и других устройств с поддержкой Wi-Fi. Две мощные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи расширяют зону покрытия беспроводной сети и позволяют Вам свободно подключаться к Интернету в любой точке дома, создавая идеальные условия для быстрой загрузки файлов, сеансов интернет-телефонии и просмотра потокового видео с высоким разрешением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор Netis W1 - по цене 1100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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