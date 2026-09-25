Wi-Fi роутер Netis MW5250
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis MW5250
Беспроводной роутер netis MW5250 оснащен двумя внешними антеннами с коэффициентом усиления антенн - 5 дБи. Устройство осуществляет вещание Wi-Fi в диапазоне 2,4Ггц. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi составляет до 300 Мбит/с и подходит для загрузки файлов, Internet -звонков и онлайн просмотра HD видео. Роутер netis MW5250 поддерживает подключение к USB 3G/4G LTE модемам. Благодаря возможности подключения USB-модемов, вы можете иметь резервный канал доступа к сети интернет, так как роутер может автоматически переключаться с проводного подключения интернет на LTE и обратно. Помимо этого, Вы можете подключить накопительное устройство USB через порт USB2.0 для обмена файлами в сети, воспроизведения медиаматериалов и настройки сервера FTP. Роутер netis MW5250 поддерживает TR-069, IPTV, а так же стандарт IPv6. В роутере реализована функция онлайн обновления прошивки, для поддержания актуальной версии встроенного программного обеспечения устройства. Данный роутер подходит для тарифов интернет-провайдера до 100 Мбит/с.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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