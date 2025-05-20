Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 188982
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
SPI, демилитаризованная зона (DMZ), фильтрация MAC-адресов, NAT, фильтрация IP-адресов
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х8
Вес, г.
590
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n, 802.11g, 802.11b; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK; LAN-порты: 4; WAN-порты: 1
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR20
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-615/Z1A
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys AC10 белый
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121)
-
В наличииЦена 1 660 руб. 1 740 руб.415 руб. в СплитWi-Fi роутер Tenda AC5
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Start (NC-1112)
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link TL-WR802N
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
SPI, демилитаризованная зона (DMZ), фильтрация MAC-адресов, NAT, фильтрация IP-адресов
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n, 802.11g, 802.11b; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK; LAN-порты: 4; WAN-порты: 1
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя.Все упаковано хорошо.Поставили работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пришел за один день, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер , работает как WiFi мост
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. У меня такой же работает уже лет семь. Подключение элементарное. 100 мегабит выдаёт. Купил второй для подарка. Доставка в "Ситилинк" моментальная.:)
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер.подключили.работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер ,до этого пользовался Xiaomi C4 , в сравнении с ним небо и земля.Тянет ноут и 2 телефона одномоментно. Однокомнатную квартиру 65 квадратов покрывает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, заказывал лет 10 аналогичный, поэтому решил заказать сново в другой дом
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, понятная инструкция. Не сразу подключился. В целом, за свои деньги оправдывает ожидание.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Все идеально упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Раздача хорошая, сигнал стабильный, подключил и настроил за 5 минут! За такую цену - огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает и по кабелю и вай фай, Есть инструкция на русском языке бледная. В настройках с завода прописан пароль и дублирован на наклейку внизу корпуса. Пароль можно поменять при желании.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер за свою стоимость! Компактный, с быстрой настройкой, долговечный и надежный (покупала такой же 8 лет назад, ни разу не ломался, отдала родителям, работает до сих пор). Раздает стабильный интернет на несколько устройств как на площади стандартной однушки, так и в просторном доме. Рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Работает без перебоев в отличии от провайдера билайн. В полном объеме качество оценить сложно так как провайдер подводит. Аппарат работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,стоит своих дс
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Довольна покупкой! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
установи вторым роутером для усилния вай фай все работает
Достоинства:
Комментарий:
качество как всегда на высоте. не первый роутер этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Получила не вскрытую коробку с роутером в плёнке, вскрыла, подключила к сети и интернету, подключилась на телефоне через QRкод с обратной стороны роутера. Wi-Fi старого роутера TP-Link Dir300 стал часто отваливаться, решила поменять. Скорость Wi-Fi по тестам выше у нового в 3 раза. Для телевизора, ноутбука (без навороченных игр), планшета и двух телефонов вполне достаточно. Проверила и у лифта через три стены телефон сигнал ловит.
Достоинства:
Комментарий:
Уже установили, хороший роутер, работает отлично. Единственный минус, на коробке и в инструкции нет ни слова на русском языке.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился роутер. Легкий, компактный, стильный, со своей функцией справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Второй роутер этой фирмы в нашей семье. Первый работает как "Калашников", безотказно 9 лет. С приобретением квартиры для дочери, не задумываясь взяли этот роутер!
Достоинства:
Комментарий:
Классный роутер. Это уже третий, который для семьи беру. Отличный интернет на компе, ноутбуке, колонке, тв и нескольких телефонах.
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя.Все упаковано хорошо.Поставили работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
пришел за один день, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер , работает как WiFi мост
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. У меня такой же работает уже лет семь. Подключение элементарное. 100 мегабит выдаёт. Купил второй для подарка. Доставка в "Ситилинк" моментальная.:)
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер.подключили.работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер ,до этого пользовался Xiaomi C4 , в сравнении с ним небо и земля.Тянет ноут и 2 телефона одномоментно. Однокомнатную квартиру 65 квадратов покрывает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, заказывал лет 10 аналогичный, поэтому решил заказать сново в другой дом
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, понятная инструкция. Не сразу подключился. В целом, за свои деньги оправдывает ожидание.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Все идеально упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Раздача хорошая, сигнал стабильный, подключил и настроил за 5 минут! За такую цену - огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает и по кабелю и вай фай, Есть инструкция на русском языке бледная. В настройках с завода прописан пароль и дублирован на наклейку внизу корпуса. Пароль можно поменять при желании.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер за свою стоимость! Компактный, с быстрой настройкой, долговечный и надежный (покупала такой же 8 лет назад, ни разу не ломался, отдала родителям, работает до сих пор). Раздает стабильный интернет на несколько устройств как на площади стандартной однушки, так и в просторном доме. Рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Работает без перебоев в отличии от провайдера билайн. В полном объеме качество оценить сложно так как провайдер подводит. Аппарат работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,стоит своих дс
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Довольна покупкой! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
установи вторым роутером для усилния вай фай все работает
Достоинства:
Комментарий:
качество как всегда на высоте. не первый роутер этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Получила не вскрытую коробку с роутером в плёнке, вскрыла, подключила к сети и интернету, подключилась на телефоне через QRкод с обратной стороны роутера. Wi-Fi старого роутера TP-Link Dir300 стал часто отваливаться, решила поменять. Скорость Wi-Fi по тестам выше у нового в 3 раза. Для телевизора, ноутбука (без навороченных игр), планшета и двух телефонов вполне достаточно. Проверила и у лифта через три стены телефон сигнал ловит.
Достоинства:
Комментарий:
Уже установили, хороший роутер, работает отлично. Единственный минус, на коробке и в инструкции нет ни слова на русском языке.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился роутер. Легкий, компактный, стильный, со своей функцией справляется.
Достоинства:
Комментарий:
Второй роутер этой фирмы в нашей семье. Первый работает как "Калашников", безотказно 9 лет. С приобретением квартиры для дочери, не задумываясь взяли этот роутер!
Достоинства:
Комментарий:
Классный роутер. Это уже третий, который для семьи беру. Отличный интернет на компе, ноутбуке, колонке, тв и нескольких телефонах.