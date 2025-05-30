Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
В наличии
Код товара: 39302
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 470 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
беспроводной маршрутизатор TL-WR841N, адаптер питания, кабель Ethernet, компакт-диск с материалами, руководство по быстрой установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х9
Вес, г.
710
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR841N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS; LAN-порты: 4
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Развернуть
Комплектация
беспроводной маршрутизатор TL-WR841N, адаптер питания, кабель Ethernet, компакт-диск с материалами, руководство по быстрой установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR841N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS; LAN-порты: 4
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Очень сильно режет скорость, но работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое подключили всё работает,продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, если немного голова на плечах то с настройкой вопросов возникнуть не должно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, даже не ожидал роутер в доме, в беседку сигнал не добивал раньше, через две стены толстых и + метров 20 до беседки сейчас всё ловит не глючит товар и продовца советую
Достоинства:
Комментарий:
простая в настройке, действительно усиливает сигнал. брал для смарт телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже больше полугода. Никаких вопросов.
Достоинства:
Комментарий:
Он пробил 2 стены и теперь у меня в мастерской вай фай полная антена! Здесь телефон с трудом брал не говоря об интернете. Берите смело это реально работает!
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель очень классный. Настройка по приложению очень лёгкая. Очень радует индикатор качества соединения с роутером. Очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает прекрасно, настраивать легко сигнал и усиливает очень хорошо. с 1 этажа на 2 сигнал передаётся.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее устройство . к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Танцы с бубном, но я это подкючила!
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя. ещё не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
лампочки горят ,пока не понял как подключить
Достоинства:
Комментарий:
хочу сказать о данном товаре, подключил его, установил программу, всё подключилось и работает, установил в той комнате где показывала с обычного роутера 2 антенны, с этим усилителем все 5. так что рекомендую данный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, настроили, подключили - всё работает! Спасибо. P. S. у кого пишет нет интернета - убедитесь, что вы подключили усилитель сигнала к вашему роутеру через приложение в телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
работает. сигнал усиливает. с настройкой пришлось чуть повозиться, но это вероятно из-за индивидуальных творческих способностей :)
Достоинства:
Комментарий:
Легкий в настройке отлично работает буду брать для дачи
Достоинства:
Комментарий:
Сам усилитель хороший, но мне нужен был езернет порт для организации моста)
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно справляется со своей задачей. Для большого дома с толстыми перегородками самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель современный с приложением для простой настройки. Очень просто и удобно! В инструкции все понятно!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо ловит даже слабый сигнал, хорошая зона покрытия. Теперь есть интернет даже на огороде
Достоинства:
Комментарий:
Отличный усилитель. Подключился без проблем). Сигнал отличный)
Достоинства:
Комментарий:
супер! перебивает даже исходное устройство. все рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
беру второй для дачи. отлично ловит
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно работает и быстро настроил
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает, с подключением разобралась по инструкции. Отличная вещь. Теперь интернет по всей квартире.
Достоинства:
Комментарий:
хороший усилитель сигнала пока вроде работает, передаёт через 2жб стены. как будет другая инфа, допишу
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Сигнал усиливает.
Достоинства:
Комментарий:
Вай фай стал ловить лучше, хорошая штука
Достоинства:
Комментарий:
Подключили . Сигнал усиливает
Достоинства:
Комментарий:
пришёл во время все работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо все довольны,рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне достойно! С задачей справился !
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой репитер. У нас был запрос, чтобы интернет был и в огороде. В городе нет.:-) поэтому не будьте избыточно оптимистичны, покупая усилитель.:-) Настройка была легкая и быстро, мы настраивали через сайт. Сам дизайн устройства очень стильный, смотрится круто.:-)
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Работает как часы, стены в квартире ЖБ, сигнал не добивал до спальни, этот усилитель все исправил
Достоинства:
Комментарий:
Работает на удивление. Не сильно улучшил сигнал, но за свои деньги пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный репитер. Настраивается легко. Воткнул и «полетел»! Есть сеть там, где не доставал основной роутер. Теперь жарю шашлык с интернетом!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро. Целый. легко настраивается. Отлично раздает.
Достоинства:
Комментарий:
Получила товар. упакован в свою коробку обтянут целлофаном. Включила ,все работает .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший. Действительно усиляет сигнал
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - стоимость товара 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый
Достоинства:
Комментарий:
Очень сильно режет скорость, но работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое подключили всё работает,продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, если немного голова на плечах то с настройкой вопросов возникнуть не должно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, даже не ожидал роутер в доме, в беседку сигнал не добивал раньше, через две стены толстых и + метров 20 до беседки сейчас всё ловит не глючит товар и продовца советую
Достоинства:
Комментарий:
простая в настройке, действительно усиливает сигнал. брал для смарт телевизора
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже больше полугода. Никаких вопросов.
Достоинства:
Комментарий:
Он пробил 2 стены и теперь у меня в мастерской вай фай полная антена! Здесь телефон с трудом брал не говоря об интернете. Берите смело это реально работает!
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель очень классный. Настройка по приложению очень лёгкая. Очень радует индикатор качества соединения с роутером. Очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
работает прекрасно, настраивать легко сигнал и усиливает очень хорошо. с 1 этажа на 2 сигнал передаётся.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее устройство . к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Танцы с бубном, но я это подкючила!
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя. ещё не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
лампочки горят ,пока не понял как подключить
Достоинства:
Комментарий:
хочу сказать о данном товаре, подключил его, установил программу, всё подключилось и работает, установил в той комнате где показывала с обычного роутера 2 антенны, с этим усилителем все 5. так что рекомендую данный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, настроили, подключили - всё работает! Спасибо. P. S. у кого пишет нет интернета - убедитесь, что вы подключили усилитель сигнала к вашему роутеру через приложение в телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
работает. сигнал усиливает. с настройкой пришлось чуть повозиться, но это вероятно из-за индивидуальных творческих способностей :)
Достоинства:
Комментарий:
Легкий в настройке отлично работает буду брать для дачи
Достоинства:
Комментарий:
Сам усилитель хороший, но мне нужен был езернет порт для организации моста)
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно справляется со своей задачей. Для большого дома с толстыми перегородками самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель современный с приложением для простой настройки. Очень просто и удобно! В инструкции все понятно!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо ловит даже слабый сигнал, хорошая зона покрытия. Теперь есть интернет даже на огороде
Достоинства:
Комментарий:
Отличный усилитель. Подключился без проблем). Сигнал отличный)
Достоинства:
Комментарий:
супер! перебивает даже исходное устройство. все рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
беру второй для дачи. отлично ловит
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно работает и быстро настроил
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает, с подключением разобралась по инструкции. Отличная вещь. Теперь интернет по всей квартире.
Достоинства:
Комментарий:
хороший усилитель сигнала пока вроде работает, передаёт через 2жб стены. как будет другая инфа, допишу
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Сигнал усиливает.
Достоинства:
Комментарий:
Вай фай стал ловить лучше, хорошая штука
Достоинства:
Комментарий:
Подключили . Сигнал усиливает
Достоинства:
Комментарий:
пришёл во время все работает.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо все довольны,рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне достойно! С задачей справился !
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой репитер. У нас был запрос, чтобы интернет был и в огороде. В городе нет.:-) поэтому не будьте избыточно оптимистичны, покупая усилитель.:-) Настройка была легкая и быстро, мы настраивали через сайт. Сам дизайн устройства очень стильный, смотрится круто.:-)
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Работает как часы, стены в квартире ЖБ, сигнал не добивал до спальни, этот усилитель все исправил
Достоинства:
Комментарий:
Работает на удивление. Не сильно улучшил сигнал, но за свои деньги пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный репитер. Настраивается легко. Воткнул и «полетел»! Есть сеть там, где не доставал основной роутер. Теперь жарю шашлык с интернетом!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро. Целый. легко настраивается. Отлично раздает.
Достоинства:
Комментарий:
Получила товар. упакован в свою коробку обтянут целлофаном. Включила ,все работает .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший. Действительно усиляет сигнал