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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый

40 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 39302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый
1 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
беспроводной маршрутизатор TL-WR841N, адаптер питания, кабель Ethernet, компакт-диск с материалами, руководство по быстрой установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х9
Вес, г.
710

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый

Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR841N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS; LAN-порты: 4

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Антон З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень сильно режет скорость, но работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое подключили всё работает,продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, если немного голова на плечах то с настройкой вопросов возникнуть не должно
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, даже не ожидал роутер в доме, в беседку сигнал не добивал раньше, через две стены толстых и + метров 20 до беседки сейчас всё ловит не глючит товар и продовца советую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
простая в настройке, действительно усиливает сигнал. брал для смарт телевизора
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже больше полугода. Никаких вопросов.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ростислав Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Он пробил 2 стены и теперь у меня в мастерской вай фай полная антена! Здесь телефон с трудом брал не говоря об интернете. Берите смело это реально работает!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель очень классный. Настройка по приложению очень лёгкая. Очень радует индикатор качества соединения с роутером. Очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает прекрасно, настраивать легко сигнал и усиливает очень хорошо. с 1 этажа на 2 сигнал передаётся.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее устройство . к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Танцы с бубном, но я это подкючила!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя. ещё не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
лампочки горят ,пока не понял как подключить
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Филипп В.

Достоинства:


Комментарий:
хочу сказать о данном товаре, подключил его, установил программу, всё подключилось и работает, установил в той комнате где показывала с обычного роутера 2 антенны, с этим усилителем все 5. так что рекомендую данный товар.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, настроили, подключили - всё работает! Спасибо. P. S. у кого пишет нет интернета - убедитесь, что вы подключили усилитель сигнала к вашему роутеру через приложение в телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
работает. сигнал усиливает. с настройкой пришлось чуть повозиться, но это вероятно из-за индивидуальных творческих способностей :)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
А К.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий в настройке отлично работает буду брать для дачи
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Михайлов Илья

Достоинства:


Комментарий:
Сам усилитель хороший, но мне нужен был езернет порт для организации моста)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно справляется со своей задачей. Для большого дома с толстыми перегородками самое то.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель современный с приложением для простой настройки. Очень просто и удобно! В инструкции все понятно!!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо ловит даже слабый сигнал, хорошая зона покрытия. Теперь есть интернет даже на огороде
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вероника П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный усилитель. Подключился без проблем). Сигнал отличный)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
супер! перебивает даже исходное устройство. все рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй для дачи. отлично ловит
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно работает и быстро настроил
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает, с подключением разобралась по инструкции. Отличная вещь. Теперь интернет по всей квартире.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший усилитель сигнала пока вроде работает, передаёт через 2жб стены. как будет другая инфа, допишу
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Сигнал усиливает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Маргарита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вай фай стал ловить лучше, хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Фидан М.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили . Сигнал усиливает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл во время все работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо все довольны,рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне достойно! С задачей справился !
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Оксана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой репитер. У нас был запрос, чтобы интернет был и в огороде. В городе нет.:-) поэтому не будьте избыточно оптимистичны, покупая усилитель.:-) Настройка была легкая и быстро, мы настраивали через сайт. Сам дизайн устройства очень стильный, смотрится круто.:-)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Работает как часы, стены в квартире ЖБ, сигнал не добивал до спальни, этот усилитель все исправил
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на удивление. Не сильно улучшил сигнал, но за свои деньги пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный репитер. Настраивается легко. Воткнул и «полетел»! Есть сеть там, где не доставал основной роутер. Теперь жарю шашлык с интернетом!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Клименко И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро. Целый. легко настраивается. Отлично раздает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Получила товар. упакован в свою коробку обтянут целлофаном. Включила ,все работает .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
юлия в.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший. Действительно усиляет сигнал



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Развернуть
Комплектация
беспроводной маршрутизатор TL-WR841N, адаптер питания, кабель Ethernet, компакт-диск с материалами, руководство по быстрой установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR841N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS; LAN-порты: 4
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Антон З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень сильно режет скорость, но работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое подключили всё работает,продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, если немного голова на плечах то с настройкой вопросов возникнуть не должно
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, даже не ожидал роутер в доме, в беседку сигнал не добивал раньше, через две стены толстых и + метров 20 до беседки сейчас всё ловит не глючит товар и продовца советую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
простая в настройке, действительно усиливает сигнал. брал для смарт телевизора
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже больше полугода. Никаких вопросов.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ростислав Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Он пробил 2 стены и теперь у меня в мастерской вай фай полная антена! Здесь телефон с трудом брал не говоря об интернете. Берите смело это реально работает!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель очень классный. Настройка по приложению очень лёгкая. Очень радует индикатор качества соединения с роутером. Очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает прекрасно, настраивать легко сигнал и усиливает очень хорошо. с 1 этажа на 2 сигнал передаётся.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее устройство . к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Танцы с бубном, но я это подкючила!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя. ещё не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
лампочки горят ,пока не понял как подключить
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Филипп В.

Достоинства:


Комментарий:
хочу сказать о данном товаре, подключил его, установил программу, всё подключилось и работает, установил в той комнате где показывала с обычного роутера 2 антенны, с этим усилителем все 5. так что рекомендую данный товар.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, настроили, подключили - всё работает! Спасибо. P. S. у кого пишет нет интернета - убедитесь, что вы подключили усилитель сигнала к вашему роутеру через приложение в телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
работает. сигнал усиливает. с настройкой пришлось чуть повозиться, но это вероятно из-за индивидуальных творческих способностей :)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
А К.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий в настройке отлично работает буду брать для дачи
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Михайлов Илья

Достоинства:


Комментарий:
Сам усилитель хороший, но мне нужен был езернет порт для организации моста)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно справляется со своей задачей. Для большого дома с толстыми перегородками самое то.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель современный с приложением для простой настройки. Очень просто и удобно! В инструкции все понятно!!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо ловит даже слабый сигнал, хорошая зона покрытия. Теперь есть интернет даже на огороде
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Вероника П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный усилитель. Подключился без проблем). Сигнал отличный)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
супер! перебивает даже исходное устройство. все рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй для дачи. отлично ловит
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно работает и быстро настроил
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает, с подключением разобралась по инструкции. Отличная вещь. Теперь интернет по всей квартире.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший усилитель сигнала пока вроде работает, передаёт через 2жб стены. как будет другая инфа, допишу
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Сигнал усиливает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Маргарита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вай фай стал ловить лучше, хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Фидан М.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили . Сигнал усиливает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл во время все работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо все довольны,рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне достойно! С задачей справился !
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Оксана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой репитер. У нас был запрос, чтобы интернет был и в огороде. В городе нет.:-) поэтому не будьте избыточно оптимистичны, покупая усилитель.:-) Настройка была легкая и быстро, мы настраивали через сайт. Сам дизайн устройства очень стильный, смотрится круто.:-)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! Работает как часы, стены в квартире ЖБ, сигнал не добивал до спальни, этот усилитель все исправил
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на удивление. Не сильно улучшил сигнал, но за свои деньги пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный репитер. Настраивается легко. Воткнул и «полетел»! Есть сеть там, где не доставал основной роутер. Теперь жарю шашлык с интернетом!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Клименко И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро. Целый. легко настраивается. Отлично раздает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Получила товар. упакован в свою коробку обтянут целлофаном. Включила ,все работает .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
юлия в.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший. Действительно усиляет сигнал


Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N белый - стоимость товара 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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