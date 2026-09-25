Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-20 53030BYV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736785
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Характеристики
Бренд
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер HUAWEI модель WS5203, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205x36.8x120мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
590
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-20 53030BYV
HUAWEI WiFi AX1 оснащен диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, которые работают одновременно, и автоматически переключает устройства между диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, чтобы обеспечить им оптимальное соединение в любое время. Частота 5 ГГц идеально подходит для высокоскоростных игр и потоковой передачи, в то время как частота 2,4 ГГц обеспечивает более широкий охват. HUAWEI WiFi AX1 оснащен четырьмя гигабитными портами Ethernet, каждый из которых поддерживает автоматическую адаптацию к WAN/LAN, что избавляет вас от необходимости различать их и упрощает установку широкополосного доступа.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер HUAWEI модель WS5203, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205x36.8x120мм
Страна производитель
Китай
HUAWEI WiFi AX1 оснащен диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, которые работают одновременно, и автоматически переключает устройства между диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, чтобы обеспечить им оптимальное соединение в любое время. Частота 5 ГГц идеально подходит для высокоскоростных игр и потоковой передачи, в то время как частота 2,4 ГГц обеспечивает более широкий охват. HUAWEI WiFi AX1 оснащен четырьмя гигабитными портами Ethernet, каждый из которых поддерживает автоматическую адаптацию к WAN/LAN, что избавляет вас от необходимости различать их и упрощает установку широкополосного доступа.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-20 53030BYV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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