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Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0)

1 Отзывы
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Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 1
Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 2
Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 3
Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 4
Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 5
Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 1
  • Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 2
  • Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 3
  • Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 4
  • Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 5
  • Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486048
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, UDP, TCP/IP, DDNS, UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x127x34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х4
Вес, г.
561

Описание товара Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0)

Wi-Fi роутер Tenda AC5 v3.0 разработан для организации скоростной беспроводной сети в пределах дома или офиса. Он выполнен в корпусе белого цвета и оснащен 4-мя антеннами, которые совместно с технологией MU-MIMO улучшают сигнал и расширяют зону покрытия. Максимальная скорость соединения в двух частотных диапазонах достигает 1167 Мбит/с, а для проводного подключения имеются три порта LAN 100 Мбит/с. Фирменное приложение от Tenda предлагает широкие возможности настройки различных параметров сети, включая функции безопасности доступа.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Борис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, настроился почти сразу, работает два диапазона будем эксплуатировать сколько прослужит. Скорость соответствует данным провайдера 50 Мбит в свободное от нагрузки время до 100 Мбит.



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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, UDP, TCP/IP, DDNS, UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x127x34 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Tenda AC5 v3.0 разработан для организации скоростной беспроводной сети в пределах дома или офиса. Он выполнен в корпусе белого цвета и оснащен 4-мя антеннами, которые совместно с технологией MU-MIMO улучшают сигнал и расширяют зону покрытия. Максимальная скорость соединения в двух частотных диапазонах достигает 1167 Мбит/с, а для проводного подключения имеются три порта LAN 100 Мбит/с. Фирменное приложение от Tenda предлагает широкие возможности настройки различных параметров сети, включая функции безопасности доступа.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Борис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, настроился почти сразу, работает два диапазона будем эксплуатировать сколько прослужит. Скорость соответствует данным провайдера 50 Мбит в свободное от нагрузки время до 100 Мбит.


Wi-Fi роутер TENDA AC5 v3.0 (AC5V3.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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