Роутер Wi-Fi Mercusys MR20
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 723617
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
310
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR20
Wi-Fi роутер Mercusys MR20 выделяется оформлением в белом корпусе компактных размеров и двумя внешними антеннами. Устройство предусматривает функционирование в режимах точки доступа, усилителя и роутера. Поддержка двух частотных диапазонов и стандарт 802.11ac обеспечивают стабильное соединение с Интернетом при скорости обмена данными до 750 Мбит/с. Фиксированные антенны формируют широкую зону покрытия внутри помещения. Функция родительского контроля позволяет ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать доступ к нежелательным ресурсам. Веб-интерфейс гарантирует простую настройку подключения роутера Mercusys MR20.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер Mercusys MR20 выделяется оформлением в белом корпусе компактных размеров и двумя внешними антеннами. Устройство предусматривает функционирование в режимах точки доступа, усилителя и роутера. Поддержка двух частотных диапазонов и стандарт 802.11ac обеспечивают стабильное соединение с Интернетом при скорости обмена данными до 750 Мбит/с. Фиксированные антенны формируют широкую зону покрытия внутри помещения. Функция родительского контроля позволяет ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать доступ к нежелательным ресурсам. Веб-интерфейс гарантирует простую настройку подключения роутера Mercusys MR20.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Купить Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - по цене 1680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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