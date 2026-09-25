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Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR20

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 1
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 9
Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 10
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 12
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 14
Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 15
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 10
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 11
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 12
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 13
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 14
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 15
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 16
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 17
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 18
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 19
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 20
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 21
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 22
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723617
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi Mercusys MR20
1 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
310

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR20

Wi-Fi роутер Mercusys MR20 выделяется оформлением в белом корпусе компактных размеров и двумя внешними антеннами. Устройство предусматривает функционирование в режимах точки доступа, усилителя и роутера. Поддержка двух частотных диапазонов и стандарт 802.11ac обеспечивают стабильное соединение с Интернетом при скорости обмена данными до 750 Мбит/с. Фиксированные антенны формируют широкую зону покрытия внутри помещения. Функция родительского контроля позволяет ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать доступ к нежелательным ресурсам. Веб-интерфейс гарантирует простую настройку подключения роутера Mercusys MR20.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR20




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys MR20 выделяется оформлением в белом корпусе компактных размеров и двумя внешними антеннами. Устройство предусматривает функционирование в режимах точки доступа, усилителя и роутера. Поддержка двух частотных диапазонов и стандарт 802.11ac обеспечивают стабильное соединение с Интернетом при скорости обмена данными до 750 Мбит/с. Фиксированные антенны формируют широкую зону покрытия внутри помещения. Функция родительского контроля позволяет ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать доступ к нежелательным ресурсам. Веб-интерфейс гарантирует простую настройку подключения роутера Mercusys MR20.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi Mercusys MR20 - по цене 1680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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