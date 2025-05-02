Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257327
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, г.
710
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый
Беспроводной маршрутизатор со скорость до 300 Мбит/с. Подходит для выполнения таких задач, как загрузка файлов, видеоконференции и просмотр потокового видео. Три антенны 5 дБи увеличивают стабильность и надёжность беспроводного соединения. Простая настройка безопасного соединения нажатием кнопки WPS.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор со скорость до 300 Мбит/с. Подходит для выполнения таких задач, как загрузка файлов, видеоконференции и просмотр потокового видео. Три антенны 5 дБи увеличивают стабильность и надёжность беспроводного соединения. Простая настройка безопасного соединения нажатием кнопки WPS.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
со своей задачей справляется, настройка не сложная
Достоинства:
Комментарий:
Настроил за 5 минут, интуитивное управление, хорошее усиление сигнала. Пока вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель полностью рабочий, с настройками пришлось немного повозиться.
Достоинства:
Комментарий:
проблему решила балалайка , телевизор от маршрутизатора за 3 стены и постоянно подгружал , теперь все работает чётко
Достоинства:
Комментарий:
Отличный репитер, со своей задачей справляется отлично, беру уже второй, за такую цену -
Достоинства:
Комментарий:
это второй такой, работает отлично, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
А вот у меня почему то не настраивается. Подскажите кто настраивал. Как это делать. У меня горит только 2 лампочки. Питание и рядом и все.
Достоинства:
Комментарий:
помог, стенку из газобетона 30см.пробил.
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно, покрытие сети расширилось, wi-fi камеры стали работать как им и положено. Настройка легкая, всё интуитивно понятно.
Достоинства:
Комментарий:
интернет в дальней комнате стал работать быстрее. настройка оч простая
Достоинства:
Комментарий:
отличный усилитель. подключился быстро к основному вай фаю, инструкция понятная. мёртвая зона теперь под хорошим вай фаем
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё хорошо упаковано. Всё целое и работает. Спасибо продавцу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
быстро подключили, инструкция на русском, что очень удобно, зону расширил вай фай. все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штуковина. Вопрос с охватом сети решен.
Достоинства:
Комментарий:
отличная упаковка. быстрая доставка,один день. не пробовал подключать пока. продавцу спасибо. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
скорость хорошая, с подключением сложностей не возникало.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, настройка простая, усиление сигнала по всем комнатам и даже на улице. Видеокамеры просто летают. Советую этот товар как усилить сигнала Wi-Fi.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на УРА. Пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает.Телевизор стал меньше тормозить.Есть небольшие лаги.Настройка довольно лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. Подключил легко, сигнал усиливает
Достоинства:
Комментарий:
отличный. всё работает, настраивается быстро. покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Заделано качественно. Пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
супер, первый раз настроил за пять минут! читайте инструкцию
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый
Достоинства:
Комментарий:
со своей задачей справляется, настройка не сложная
Достоинства:
Комментарий:
Настроил за 5 минут, интуитивное управление, хорошее усиление сигнала. Пока вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель полностью рабочий, с настройками пришлось немного повозиться.
Достоинства:
Комментарий:
проблему решила балалайка , телевизор от маршрутизатора за 3 стены и постоянно подгружал , теперь все работает чётко
Достоинства:
Комментарий:
Отличный репитер, со своей задачей справляется отлично, беру уже второй, за такую цену -
Достоинства:
Комментарий:
это второй такой, работает отлично, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
А вот у меня почему то не настраивается. Подскажите кто настраивал. Как это делать. У меня горит только 2 лампочки. Питание и рядом и все.
Достоинства:
Комментарий:
помог, стенку из газобетона 30см.пробил.
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно, покрытие сети расширилось, wi-fi камеры стали работать как им и положено. Настройка легкая, всё интуитивно понятно.
Достоинства:
Комментарий:
интернет в дальней комнате стал работать быстрее. настройка оч простая
Достоинства:
Комментарий:
отличный усилитель. подключился быстро к основному вай фаю, инструкция понятная. мёртвая зона теперь под хорошим вай фаем
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё хорошо упаковано. Всё целое и работает. Спасибо продавцу, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
быстро подключили, инструкция на русском, что очень удобно, зону расширил вай фай. все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штуковина. Вопрос с охватом сети решен.
Достоинства:
Комментарий:
отличная упаковка. быстрая доставка,один день. не пробовал подключать пока. продавцу спасибо. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
скорость хорошая, с подключением сложностей не возникало.
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный, настройка простая, усиление сигнала по всем комнатам и даже на улице. Видеокамеры просто летают. Советую этот товар как усилить сигнала Wi-Fi.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на УРА. Пришло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает.Телевизор стал меньше тормозить.Есть небольшие лаги.Настройка довольно лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. Подключил легко, сигнал усиливает
Достоинства:
Комментарий:
отличный. всё работает, настраивается быстро. покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Заделано качественно. Пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
супер, первый раз настроил за пять минут! читайте инструкцию