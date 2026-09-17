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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый

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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 5
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 6
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 7
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый
2 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
маршрутизатор TL-MR3020, руководство по быстрой настройке, адаптер питания, кабель USB, компакт-диск с материалами, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
74 х 67 х 22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
270

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый

Беспроводной универсальный 3G маршрутизатор с поддержкой WiFi N для дома и офиса. Компактный размер устройства, малый размер и легкий вес маршрутизатора позволят взять его с собой в дорогу, позволяет организовать совместный доступ в Интернет через 3G мобильное подключение в любом месте в зоне доступа 3G-сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
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Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
маршрутизатор TL-MR3020, руководство по быстрой настройке, адаптер питания, кабель USB, компакт-диск с материалами, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
74 х 67 х 22 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной универсальный 3G маршрутизатор с поддержкой WiFi N для дома и офиса. Компактный размер устройства, малый размер и легкий вес маршрутизатора позволят взять его с собой в дорогу, позволяет организовать совместный доступ в Интернет через 3G мобильное подключение в любом месте в зоне доступа 3G-сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2000 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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