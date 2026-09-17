Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N

Бездротовий маршрутизатор серії N з вбудованим модемом ADSL 2+, швидкість до 300 Мбіт/с. TD - W 8961 N • Універсальний пристрій: модем ADSL2+ маршрутизатор NAT, 4-х портовий комутатор і безпровідна точка доступу серії N. • Бездротова передача даних на швидкості до 300 Мбіт/с за стандартом IEEE 802.11 n є ідеальною для роботи з ресурсовитратними додатками, такими як онлайн-ігри, IP-телефонія та перегляд відео в форматі HD. • Майстер швидкого налаштування з підтримкою декількох мов для швидкого та зручного налаштування пристрою. • Налаштування захисту бездротового з'єднання натисненням кнопки WPS і швидке підключення / відключення бездротового мовлення за допомогою кнопки Wi-Fi On/Off Призначення пристрою Безпровідний маршрутизатор TD-W8961N являє собою універсальний пристрій, здатний забезпечити всю повноту можливостей стандарту ADSL2+, і стати надійним і вигідним рішенням для дому та підприємства малого бізнесу. Завдяки TD-W8961N ви зможете швидко створити захищену бездротову мережу та організувати спільний доступ до Інтернет-з'єднання ADSL, а також до файлів, музики, фотографій і відео на різних комп'ютерах. Універсальне рішення TD-W8961N виконує роботу відразу декількох мережевих пристроїв, об'єднаних в одному корпусі. Завдяки модему ADSL2+, маршрутизатора NAT, 4-портового комутатора та бездротової точки доступу серії N, маршрутизатор усуває необхідність покупки декількох пристроїв для організації доступу до високошвидкісного Інтернет-з'єднання. Ефективне бездротове з'єднання Завдяки бездротовій передачі даних за стандартом 802.11n і 4-м мегабітним портам LAN - безпровідний маршрутизатор TD-W8961N є ідеальним вибором для користувачів, які потребують швидкісного та надійного з'єднання для роботи та розваг, забезпечуючи безперебійний конференц-зв'язок, а також перегляд відео у форматі HD, онлайн-ігри без розривів з'єднання. Ідеальний для роботи з мультимедіа-додатками VLAN на основі порту дозволяє прив'язувати постійні віртуальні канали до певних портів LAN для різних послуг провайдера, наприклад, для IP-телебачення. Функція пріоритезації трафіку (QoS) дозволяє розмежовувати Інтернет-трафік по пріоритетності для забезпечення плавної роботи IPTV і онлайн-ігор без затримок. Завдяки цьому користувачі зможуть оцінити переваги постійного підключення до Інтернету, не замислюючись про пропускні здатності каналу. TD-W8961N також підтримує IGMP multicast і IGMP snooping, що робить пристрій ідеальним для роботи з мультимедіа-додатками. Розширені фунції захисту мережі та гнучке управління TD-W8961N використовує міжмережеві екрани NAT і SPI, які перевіряють зміст вхідних пакетів, запобігаючи потенційним атакам з мережі-Інтернет. Для більшої зручності пристрій підтримує контроль доступу на основі MAC-адреси, IP-адреси, доменного імені або додатків, таких як MSN, Yahoo Messenger, тому батьки або системні адміністратори можуть обмежувати доступ до Інтернет для персоналу або дітей. Крім веб-інтерфейсу TD-W8961N також має функції TR-069 і SNMP, які автоматично оновлюють вбудоване програмне забезпечення та інші налаштування по мірі їх появи у вашого постачальника Інтернет-послуг. Всі ці функції допоможуть підвищити рівень захисту вашої мережі та полегшити її управління.