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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый

16 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 3
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257317
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
229 х 144 х 37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
750

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый

Маршрутизатор TP-LINK Archer C50(RU) - незаменимое высокотехнологичное устройство для пользователей, желающих связать несколько сетей в единое целое. С помощью этого компактного оборудования, имеющего впечатляющий функционал, вы сможете наслаждаться всеми возможностями сети Интернет. Модель заключена в белоснежный корпус, ее верхнюю часть венчают четыре внешние антенны, являющиеся несъемными. Они обеспечивают усиление сигнала с коэффициентом 5 dBi. Благодаря поддержке Wi-Fi вы сможете настроить его на работу с кабельным интернетом или 3G/4G модемом. Маршрутизатор TP-LINK Archer C50(RU) может похвастаться достойными показателями максимальной скорости, которые в зависимости от частоты Wi-Fi модуля могут достигать 300 Мбит/с (2.4 ГГц) и 867 Мбит/с (5 ГГц). Качественное функционирование беспроводной сети обеспечено поддержкой одновременной работы в двух диапазонах. Конструкция данной модели располагает 4 LAN-портами для подключения к сети до 4 цифровых устройств одновременно. Базовая скорость передачи данных достигает 100 Мбит/сек.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
По началу тупил, потом стал работать нормалтно
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся месяц, пока всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный роутер, на режиме 2,4 ГГц уверенно покрывает 100 с лишним квадратов с кучей стен и перегородок, на режиме 5 ГГц в дальних комнатах уже 2 палки из 4 остается, но всё равно добивает.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Яна Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер, настроили быстро, советую к покупке, проблем с работой не было
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер замечательный! Живу в частном доме, где 5 комнат. Роутер стоит в дальней комнате от моей, где находится мой компьютер. Есть ноутбук у мужа, смарт телевизор и ноутбук у мамы. Конечно, у всех смартфоны, которые работают от вай фая. Старый роутер не тянул. Как подключили этот, проблемы с интернетом закончились! К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, уже подключили.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Таня Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка курьером. Роутер мощный, подключила за 5 минут. Благодарю за доставку. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Модем-роутер подключился сразу. Работает, как по мне, нормально и качественно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли во время , работает хорошо, только нет документов на русском
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Пришлось обновлять , версия старая стоит . Для установки вызывала специалиста . Цена самая приемлемая. Доставка курьером , совсем не нужная услуга. Проще с пункта забрать. Курьер позвонил за 10 минут до приезда. Это не уважение к клиенту.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Аля.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Шустрый. Установили без проблем. Купили уже второй такой в другую квартиру.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный модем! настройка полностью автоматическая! класс!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, быстро настроили. Интернет во всей квартире (70кв.).
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
беру 2 раз очень довольна товаром



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
229 х 144 х 37 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK Archer C50(RU) - незаменимое высокотехнологичное устройство для пользователей, желающих связать несколько сетей в единое целое. С помощью этого компактного оборудования, имеющего впечатляющий функционал, вы сможете наслаждаться всеми возможностями сети Интернет. Модель заключена в белоснежный корпус, ее верхнюю часть венчают четыре внешние антенны, являющиеся несъемными. Они обеспечивают усиление сигнала с коэффициентом 5 dBi. Благодаря поддержке Wi-Fi вы сможете настроить его на работу с кабельным интернетом или 3G/4G модемом. Маршрутизатор TP-LINK Archer C50(RU) может похвастаться достойными показателями максимальной скорости, которые в зависимости от частоты Wi-Fi модуля могут достигать 300 Мбит/с (2.4 ГГц) и 867 Мбит/с (5 ГГц). Качественное функционирование беспроводной сети обеспечено поддержкой одновременной работы в двух диапазонах. Конструкция данной модели располагает 4 LAN-портами для подключения к сети до 4 цифровых устройств одновременно. Базовая скорость передачи данных достигает 100 Мбит/сек.


Теги товара: TP-Link Archer
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
По началу тупил, потом стал работать нормалтно
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся месяц, пока всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный роутер, на режиме 2,4 ГГц уверенно покрывает 100 с лишним квадратов с кучей стен и перегородок, на режиме 5 ГГц в дальних комнатах уже 2 палки из 4 остается, но всё равно добивает.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Яна Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер, настроили быстро, советую к покупке, проблем с работой не было
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер замечательный! Живу в частном доме, где 5 комнат. Роутер стоит в дальней комнате от моей, где находится мой компьютер. Есть ноутбук у мужа, смарт телевизор и ноутбук у мамы. Конечно, у всех смартфоны, которые работают от вай фая. Старый роутер не тянул. Как подключили этот, проблемы с интернетом закончились! К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, уже подключили.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Таня Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка курьером. Роутер мощный, подключила за 5 минут. Благодарю за доставку. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Модем-роутер подключился сразу. Работает, как по мне, нормально и качественно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли во время , работает хорошо, только нет документов на русском
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Пришлось обновлять , версия старая стоит . Для установки вызывала специалиста . Цена самая приемлемая. Доставка курьером , совсем не нужная услуга. Проще с пункта забрать. Курьер позвонил за 10 минут до приезда. Это не уважение к клиенту.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Аля.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер. Шустрый. Установили без проблем. Купили уже второй такой в другую квартиру.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный модем! настройка полностью автоматическая! класс!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, быстро настроили. Интернет во всей квартире (70кв.).
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
беру 2 раз очень довольна товаром


Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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