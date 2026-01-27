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Wi-Fi роутер Netis N2 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netis N2

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Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 11
Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 12
Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 13
Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 14
Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 15
Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 16
Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 15
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 16
  • Wi-Fi роутер Netis N2 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384496
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Комплектация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
145 x 212 x 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х7
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi роутер Netis N2

Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Netis N2 выполнен в строгом дизайне черного цвета. Он имеет 4 антенны, которые обеспечивают хорошее покрытие, и 5 портов Ethernet. Максимальная скорость беспроводного соединения составляет до 300 Мбит/с и 867 Мбит/с на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно. Скорость портов Ethernet при этом достигает 1000 Мбит/с. В своей работе роутер использует сетевые протоколы L2TP и DHCP.Используя Netis N2, вы сможете обеспечить интернетом одновременно все компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства у себя в квартире или доме. Единственный кабель, который вам понадобится для этого, будет подключен непосредственно к устройству. Корпус позволяет установить Wi-Fi роутер как на подходящую подставку, так и на стену. Кроме того, устройство имеет собственный процессор (1-ядерный) и оперативную память (DDR2) объемом 128 Мб. Также в этой модели предусмотрена флеш-память на 8 Мб. Локализованный интерфейс включает детальные настройки, которые можно установить с учетом своих предпочтений и задач.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis N2

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Кирилл Иванович

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер за свою цену,настроил,работает,но инструкция к нему не особо удобная
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Вадим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер настроил быстро всё работает советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер Netis N5. Два диапазона. Индикация режимов, на верхней панели, не яркая. USB на верхней панели. Настенное крепление предусмотрено, антенны поворотные. Настройка через WEB интерфейс, все просто, русский язык есть. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
взял второй, знакомом. к usb порту можно жёсткий диск подключить и настроить фтп-сервер или видиорегистратор.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный роутер. Небольшой размер, работает стабильно. Все настройки и функции хорошо задокументированы. Удалось настроить для работы с usb 3G-модемом, который не заявлен как поддерживаемый. Сейчас работает как ppp-роутер.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Кирилл И.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер маленький,функционал поразил, покрытие хорошее,работает четко,работает с модемом Olax F90 в настройках Olax выключаем раздачу WiFi и все гуд. Вообщем моё почтение
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Полноценный роутер, работает норм с модемом от мегафона M150-2 (правда модем отучен от жадности операторов).
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный дешевый роутер с легкой настройкой. Покрытие относительно небольшое, на 5 ггц на расстоянии 6 метров по прямой от роутера, на смартфоне- 4 палки, внутри дома через деревянные стены, правда на 2,4 в том же месте- полная шкала. Диапазон 5 гцц подключился на 175 Мбит, 2,4- вообще на позорных 65 Мбит (и это в лесу, где нет никаких помех вообще даже в помине), для сравнения на домашнем ростелекомовском ZTE-670 на аналогичном расстоянии 5 ггц подключаются на 500, 2,4- на 300, в многоквартирнике с забитым спектром. Но зато нетис без проблем \"подхватил\" по 10- метровому usb- кабелю USB-модем ZTE MF825 (МТС 830FT, стоит на улице в гермобоксе на мачте), и на даче появился Интернет. Стартовая настройка действительно очень простая: по сути только поставил чекбокс использовать модем, который предварительно на компе был настроен на автоподключение к сети. Жаль,что функция включения 4g не вытащена на экран начальной на тройки, пришлось полазить по меню. Ну и потом переименовал точки доступа и сменил дефолтные пароли. Всё. Для моих целей- идеально. Всё равно моя скорость интернета ограничена модемом, мне и стабильные 20 Мбит/сек- за счастье, т.к. по обычнему телеону не то что Интернет, но нет даже звонков из-за слабой сети. P.S. попользовался какое-то время и поменял комплектный блок питания на двухамперный: немного увеличилась площадь покрытия и модем стабильней работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
настроил,все хорошо, сигнал вайфая мощный,устойчивый. Настроился работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2022
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
купили. Подключить модем хуавей е352 не получается. Бьемся второй день.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2022
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил таких две штуки. Один используется дома в качестве ретранслятора wi-fi. Квартира вида Z - с двумя поворотами. wi-fi теперь хорошего уровня, скорость до 20 Мб. Второй роутер на даче с подключенным 4G модемом. Также все отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2022
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка меньше суток, брал на дачу под 4g модем, для его работы необходимо включение этой функции в вебморде, по умолчании отключено. На ютюбе есть подробная инструкция по подключению. Настроил, работает отлично, скорость 50 мбит, рекомендую, таких сейчас нет на рынке с двумя диапазонами, совместимостью с 4g модемами, качеству и цене.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2022
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
стоит этих денег сигнал отличный скорость хорошая берет по всему дому без проблем на 100 кв м супер.Оправдал выбор.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2022
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Две полосы 2,4 ГГц дает метров за 70. Пинг в приложении стал процентов на 30 меньше, чем на кабеле. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2022
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Фукцию свою выполняет на 5! прост в настройке. на двух режимах работает стабильно. Пока ни на грамм не пожалел.



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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Комплектация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
145 x 212 x 40 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Netis N2 выполнен в строгом дизайне черного цвета. Он имеет 4 антенны, которые обеспечивают хорошее покрытие, и 5 портов Ethernet. Максимальная скорость беспроводного соединения составляет до 300 Мбит/с и 867 Мбит/с на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно. Скорость портов Ethernet при этом достигает 1000 Мбит/с. В своей работе роутер использует сетевые протоколы L2TP и DHCP.Используя Netis N2, вы сможете обеспечить интернетом одновременно все компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства у себя в квартире или доме. Единственный кабель, который вам понадобится для этого, будет подключен непосредственно к устройству. Корпус позволяет установить Wi-Fi роутер как на подходящую подставку, так и на стену. Кроме того, устройство имеет собственный процессор (1-ядерный) и оперативную память (DDR2) объемом 128 Мб. Также в этой модели предусмотрена флеш-память на 8 Мб. Локализованный интерфейс включает детальные настройки, которые можно установить с учетом своих предпочтений и задач.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Кирилл Иванович

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер за свою цену,настроил,работает,но инструкция к нему не особо удобная
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Вадим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер настроил быстро всё работает советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер Netis N5. Два диапазона. Индикация режимов, на верхней панели, не яркая. USB на верхней панели. Настенное крепление предусмотрено, антенны поворотные. Настройка через WEB интерфейс, все просто, русский язык есть. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
взял второй, знакомом. к usb порту можно жёсткий диск подключить и настроить фтп-сервер или видиорегистратор.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный роутер. Небольшой размер, работает стабильно. Все настройки и функции хорошо задокументированы. Удалось настроить для работы с usb 3G-модемом, который не заявлен как поддерживаемый. Сейчас работает как ppp-роутер.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Кирилл И.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер маленький,функционал поразил, покрытие хорошее,работает четко,работает с модемом Olax F90 в настройках Olax выключаем раздачу WiFi и все гуд. Вообщем моё почтение
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Полноценный роутер, работает норм с модемом от мегафона M150-2 (правда модем отучен от жадности операторов).
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный дешевый роутер с легкой настройкой. Покрытие относительно небольшое, на 5 ггц на расстоянии 6 метров по прямой от роутера, на смартфоне- 4 палки, внутри дома через деревянные стены, правда на 2,4 в том же месте- полная шкала. Диапазон 5 гцц подключился на 175 Мбит, 2,4- вообще на позорных 65 Мбит (и это в лесу, где нет никаких помех вообще даже в помине), для сравнения на домашнем ростелекомовском ZTE-670 на аналогичном расстоянии 5 ггц подключаются на 500, 2,4- на 300, в многоквартирнике с забитым спектром. Но зато нетис без проблем \"подхватил\" по 10- метровому usb- кабелю USB-модем ZTE MF825 (МТС 830FT, стоит на улице в гермобоксе на мачте), и на даче появился Интернет. Стартовая настройка действительно очень простая: по сути только поставил чекбокс использовать модем, который предварительно на компе был настроен на автоподключение к сети. Жаль,что функция включения 4g не вытащена на экран начальной на тройки, пришлось полазить по меню. Ну и потом переименовал точки доступа и сменил дефолтные пароли. Всё. Для моих целей- идеально. Всё равно моя скорость интернета ограничена модемом, мне и стабильные 20 Мбит/сек- за счастье, т.к. по обычнему телеону не то что Интернет, но нет даже звонков из-за слабой сети. P.S. попользовался какое-то время и поменял комплектный блок питания на двухамперный: немного увеличилась площадь покрытия и модем стабильней работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
настроил,все хорошо, сигнал вайфая мощный,устойчивый. Настроился работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2022
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
купили. Подключить модем хуавей е352 не получается. Бьемся второй день.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2022
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Купил таких две штуки. Один используется дома в качестве ретранслятора wi-fi. Квартира вида Z - с двумя поворотами. wi-fi теперь хорошего уровня, скорость до 20 Мб. Второй роутер на даче с подключенным 4G модемом. Также все отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2022
Евгений Я.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка меньше суток, брал на дачу под 4g модем, для его работы необходимо включение этой функции в вебморде, по умолчании отключено. На ютюбе есть подробная инструкция по подключению. Настроил, работает отлично, скорость 50 мбит, рекомендую, таких сейчас нет на рынке с двумя диапазонами, совместимостью с 4g модемами, качеству и цене.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2022
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
стоит этих денег сигнал отличный скорость хорошая берет по всему дому без проблем на 100 кв м супер.Оправдал выбор.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2022
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Две полосы 2,4 ГГц дает метров за 70. Пинг в приложении стал процентов на 30 меньше, чем на кабеле. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2022
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Фукцию свою выполняет на 5! прост в настройке. на двух режимах работает стабильно. Пока ни на грамм не пожалел.


Wi-Fi роутер Netis N2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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