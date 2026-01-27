Wi-Fi роутер Netis N2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis N2
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Netis N2 выполнен в строгом дизайне черного цвета. Он имеет 4 антенны, которые обеспечивают хорошее покрытие, и 5 портов Ethernet. Максимальная скорость беспроводного соединения составляет до 300 Мбит/с и 867 Мбит/с на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно. Скорость портов Ethernet при этом достигает 1000 Мбит/с. В своей работе роутер использует сетевые протоколы L2TP и DHCP.Используя Netis N2, вы сможете обеспечить интернетом одновременно все компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства у себя в квартире или доме. Единственный кабель, который вам понадобится для этого, будет подключен непосредственно к устройству. Корпус позволяет установить Wi-Fi роутер как на подходящую подставку, так и на стену. Кроме того, устройство имеет собственный процессор (1-ядерный) и оперативную память (DDR2) объемом 128 Мб. Также в этой модели предусмотрена флеш-память на 8 Мб. Локализованный интерфейс включает детальные настройки, которые можно установить с учетом своих предпочтений и задач.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер за свою цену,настроил,работает,но инструкция к нему не особо удобная
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер настроил быстро всё работает советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Роутер Netis N5. Два диапазона. Индикация режимов, на верхней панели, не яркая. USB на верхней панели. Настенное крепление предусмотрено, антенны поворотные. Настройка через WEB интерфейс, все просто, русский язык есть. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
взял второй, знакомом. к usb порту можно жёсткий диск подключить и настроить фтп-сервер или видиорегистратор.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный роутер. Небольшой размер, работает стабильно. Все настройки и функции хорошо задокументированы. Удалось настроить для работы с usb 3G-модемом, который не заявлен как поддерживаемый. Сейчас работает как ppp-роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер маленький,функционал поразил, покрытие хорошее,работает четко,работает с модемом Olax F90 в настройках Olax выключаем раздачу WiFi и все гуд. Вообщем моё почтение
Достоинства:
Комментарий:
Полноценный роутер, работает норм с модемом от мегафона M150-2 (правда модем отучен от жадности операторов).
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный дешевый роутер с легкой настройкой. Покрытие относительно небольшое, на 5 ггц на расстоянии 6 метров по прямой от роутера, на смартфоне- 4 палки, внутри дома через деревянные стены, правда на 2,4 в том же месте- полная шкала. Диапазон 5 гцц подключился на 175 Мбит, 2,4- вообще на позорных 65 Мбит (и это в лесу, где нет никаких помех вообще даже в помине), для сравнения на домашнем ростелекомовском ZTE-670 на аналогичном расстоянии 5 ггц подключаются на 500, 2,4- на 300, в многоквартирнике с забитым спектром. Но зато нетис без проблем \"подхватил\" по 10- метровому usb- кабелю USB-модем ZTE MF825 (МТС 830FT, стоит на улице в гермобоксе на мачте), и на даче появился Интернет. Стартовая настройка действительно очень простая: по сути только поставил чекбокс использовать модем, который предварительно на компе был настроен на автоподключение к сети. Жаль,что функция включения 4g не вытащена на экран начальной на тройки, пришлось полазить по меню. Ну и потом переименовал точки доступа и сменил дефолтные пароли. Всё. Для моих целей- идеально. Всё равно моя скорость интернета ограничена модемом, мне и стабильные 20 Мбит/сек- за счастье, т.к. по обычнему телеону не то что Интернет, но нет даже звонков из-за слабой сети. P.S. попользовался какое-то время и поменял комплектный блок питания на двухамперный: немного увеличилась площадь покрытия и модем стабильней работает.
Достоинства:
Комментарий:
настроил,все хорошо, сигнал вайфая мощный,устойчивый. Настроился работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
купили. Подключить модем хуавей е352 не получается. Бьемся второй день.
Достоинства:
Комментарий:
Купил таких две штуки. Один используется дома в качестве ретранслятора wi-fi. Квартира вида Z - с двумя поворотами. wi-fi теперь хорошего уровня, скорость до 20 Мб. Второй роутер на даче с подключенным 4G модемом. Также все отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка меньше суток, брал на дачу под 4g модем, для его работы необходимо включение этой функции в вебморде, по умолчании отключено. На ютюбе есть подробная инструкция по подключению. Настроил, работает отлично, скорость 50 мбит, рекомендую, таких сейчас нет на рынке с двумя диапазонами, совместимостью с 4g модемами, качеству и цене.
Достоинства:
Комментарий:
стоит этих денег сигнал отличный скорость хорошая берет по всему дому без проблем на 100 кв м супер.Оправдал выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Две полосы 2,4 ГГц дает метров за 70. Пинг в приложении стал процентов на 30 меньше, чем на кабеле. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Фукцию свою выполняет на 5! прост в настройке. на двух режимах работает стабильно. Пока ни на грамм не пожалел.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis N2
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер за свою цену,настроил,работает,но инструкция к нему не особо удобная
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер настроил быстро всё работает советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Роутер Netis N5. Два диапазона. Индикация режимов, на верхней панели, не яркая. USB на верхней панели. Настенное крепление предусмотрено, антенны поворотные. Настройка через WEB интерфейс, все просто, русский язык есть. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
взял второй, знакомом. к usb порту можно жёсткий диск подключить и настроить фтп-сервер или видиорегистратор.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный роутер. Небольшой размер, работает стабильно. Все настройки и функции хорошо задокументированы. Удалось настроить для работы с usb 3G-модемом, который не заявлен как поддерживаемый. Сейчас работает как ppp-роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер маленький,функционал поразил, покрытие хорошее,работает четко,работает с модемом Olax F90 в настройках Olax выключаем раздачу WiFi и все гуд. Вообщем моё почтение
Достоинства:
Комментарий:
Полноценный роутер, работает норм с модемом от мегафона M150-2 (правда модем отучен от жадности операторов).
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный дешевый роутер с легкой настройкой. Покрытие относительно небольшое, на 5 ггц на расстоянии 6 метров по прямой от роутера, на смартфоне- 4 палки, внутри дома через деревянные стены, правда на 2,4 в том же месте- полная шкала. Диапазон 5 гцц подключился на 175 Мбит, 2,4- вообще на позорных 65 Мбит (и это в лесу, где нет никаких помех вообще даже в помине), для сравнения на домашнем ростелекомовском ZTE-670 на аналогичном расстоянии 5 ггц подключаются на 500, 2,4- на 300, в многоквартирнике с забитым спектром. Но зато нетис без проблем \"подхватил\" по 10- метровому usb- кабелю USB-модем ZTE MF825 (МТС 830FT, стоит на улице в гермобоксе на мачте), и на даче появился Интернет. Стартовая настройка действительно очень простая: по сути только поставил чекбокс использовать модем, который предварительно на компе был настроен на автоподключение к сети. Жаль,что функция включения 4g не вытащена на экран начальной на тройки, пришлось полазить по меню. Ну и потом переименовал точки доступа и сменил дефолтные пароли. Всё. Для моих целей- идеально. Всё равно моя скорость интернета ограничена модемом, мне и стабильные 20 Мбит/сек- за счастье, т.к. по обычнему телеону не то что Интернет, но нет даже звонков из-за слабой сети. P.S. попользовался какое-то время и поменял комплектный блок питания на двухамперный: немного увеличилась площадь покрытия и модем стабильней работает.
Достоинства:
Комментарий:
настроил,все хорошо, сигнал вайфая мощный,устойчивый. Настроился работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
купили. Подключить модем хуавей е352 не получается. Бьемся второй день.
Достоинства:
Комментарий:
Купил таких две штуки. Один используется дома в качестве ретранслятора wi-fi. Квартира вида Z - с двумя поворотами. wi-fi теперь хорошего уровня, скорость до 20 Мб. Второй роутер на даче с подключенным 4G модемом. Также все отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка меньше суток, брал на дачу под 4g модем, для его работы необходимо включение этой функции в вебморде, по умолчании отключено. На ютюбе есть подробная инструкция по подключению. Настроил, работает отлично, скорость 50 мбит, рекомендую, таких сейчас нет на рынке с двумя диапазонами, совместимостью с 4g модемами, качеству и цене.
Достоинства:
Комментарий:
стоит этих денег сигнал отличный скорость хорошая берет по всему дому без проблем на 100 кв м супер.Оправдал выбор.
Достоинства:
Комментарий:
Две полосы 2,4 ГГц дает метров за 70. Пинг в приложении стал процентов на 30 меньше, чем на кабеле. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Фукцию свою выполняет на 5! прост в настройке. на двух режимах работает стабильно. Пока ни на грамм не пожалел.