Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU
Huawei представляет мощный и современный Wi-Fi роутер для вашего дома или офиса. Технология Wi-Fi 6 (стандарт 802.11ax) и класс AX3000 обеспечивают высокую скорость беспроводного подключения — до 2402 Мбит/с. Это отличный выбор для онлайн-игр, потокового видео и работы с большим количеством устройств без потери качества связи. Двухдиапазонная поддержка 5 ГГц позволит наслаждаться стабильным интернетом даже при высокой загрузке сети. Четыре внешние антенны отвечают за широкое покрытие и уверенный сигнал в каждой комнате. Скорость передачи данных по кабелю достигает 1000 Мбит/с — идеально для требовательных задач и больших файлов. Четыре LAN и четыре WAN-порта расширяют возможности подключения проводных устройств к сети. Безопасность на высшем уровне: поддержка WPA, WPA2 и WPA3 защищает ваши данные и конфиденциальность. Элегантный черный корпус впишется в любой современный интерьер, а возможность работы в режиме маршрутизатора делает использование интуитивным и простым. Один комплект — всё необходимое для стабильного и быстрого интернета от Huawei.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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