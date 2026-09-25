Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM
Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Huawei с четырьмя внешними антеннами обеспечивает уверенный сигнал и отличное покрытие — даже в просторной квартире или офисе. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальной скорости до 2976 Мбит/с вы получите молниеносное подключение для онлайн-игр, потокового видео и работы без задержек. Одновременная работа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц даёт гибкость для разных устройств: наслаждайтесь стабильным интернетом на ноутбуках, смартфонах и ТВ-приставках. Белый корпус легко впишется в современный интерьер. Надёжная защита соединения — благодаря поддержке WPA2-PSK, WPA и новейших протоколов WPA3-PSK, WPA3-SAE. Подключайте проводные устройства через 4 LAN-порта и отдельный WAN-порт для максимального удобства домашней сети.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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