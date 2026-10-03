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Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый

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Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 6
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 7
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 8
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 9
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 8
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 9
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый
2 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
NATсетевой экран (Firewall)CLI (Telnet)
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
124 х 100 х 54 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
310

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый

Беспроводной маршрутизатор для небольшого офиса или дома. 4 Ethernet порта 10/100 Mbit/s, CPU 650 MHz, RAM 32MB. Стандарт Wi-Fi: b/g/n.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
NATсетевой экран (Firewall)CLI (Telnet)
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
124 х 100 х 54 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор для небольшого офиса или дома. 4 Ethernet порта 10/100 Mbit/s, CPU 650 MHz, RAM 32MB. Стандарт Wi-Fi: b/g/n.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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