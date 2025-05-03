Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный

Источник: Я ндекс Маркет

Роман Ц.



Упакован нормально. Маленький, компактный. Комплект полный, но шнур LAN очень короткий для меня (1 метр). Раньше ложили 1,5 метровые. И еще одна "особенность". Во время первого входа в меню роутера, заставляют сменить логин и пароль. ВАЖНО!!! После этого, обязательно перейти в раздел Система/Конфигурация (на фото) и установить пароль еще раз. При этом логин изменить нельзя - он будет admin. И вот после этого, сохранить изменения и перезагрузить роутер. Если этого так не сделать, после перезагрузки, вы не сможете зайти в роутер по тому логину и паролю, который вводили при первом входе. (так было у меня) Настройка интернета не особо сложная. У меня он по телефонной линии. Выбрать/изменить пришлось буквально три параметра - остальное уже было выставлено как надо. Пока изучал его меню - он нашел и обновил себе прошивку. Что изменили не ясно, а вот вид интерфейса чуток изменился. Настройки при этом не сбились.