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Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный

24 Отзывы
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Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
2 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA2
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
-
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, г.
420

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный

Тип устройства: беспроводной DSL-маршрутизатор. Стандарт DSL: ADSL (G.992.1), ADSL2 (G.992.3), ADSL2+ (G.992.5). Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 150 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, всё работает. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая,товар хороший,спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Aleksey C.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, новый, выглядит как в карточке товара доставка в срок, при первой настройке работать не хотел, но после сброса до заводских настроек и повторной настройки с абсолютно теми же действиями, всё заработало нормально.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, понятный интерфейс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован,все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Роман Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован нормально. Маленький, компактный. Комплект полный, но шнур LAN очень короткий для меня (1 метр). Раньше ложили 1,5 метровые. И еще одна "особенность". Во время первого входа в меню роутера, заставляют сменить логин и пароль. ВАЖНО!!! После этого, обязательно перейти в раздел Система/Конфигурация (на фото) и установить пароль еще раз. При этом логин изменить нельзя - он будет admin. И вот после этого, сохранить изменения и перезагрузить роутер. Если этого так не сделать, после перезагрузки, вы не сможете зайти в роутер по тому логину и паролю, который вводили при первом входе. (так было у меня) Настройка интернета не особо сложная. У меня он по телефонной линии. Выбрать/изменить пришлось буквально три параметра - остальное уже было выставлено как надо. Пока изучал его меню - он нашел и обновил себе прошивку. Что изменили не ясно, а вот вид интерфейса чуток изменился. Настройки при этом не сбились.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо продавцу за быстрою отправку, всё прекрасно работает. Товар соответствует требованиям.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
небольшой,выглядит симпатично. главное работает
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает. Посмотрим как долго прослужит
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Валерий Х.

Достоинства:


Комментарий:
На вид, по характеристикам, по цене товар отличный. Когда подключу посмотрю в работе .
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер. подключение простое главное знать параметры вашей сети и ввести их в мастере настройки. язык сразу стоит русский но можно менять. сразу поступило обновление П.О. я доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, но к сожалению мне не подошёл
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
связалась с продавцом отвечает быстро. товар соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, компактный . Повесить нельзя, только поставить. Для ростелеком подошёл. Настроила без особых проблем сама, помог мастер настройки в роутере.Пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Валентина З.

Достоинства:


Комментарий:
прибор работает хорошо , товар пришёл во время , упаковка отличная, спасибо продовцу и поставщикам.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
маленький компактный работает без проблем со своими функциями справляется на ура 2 недели и не одного вылета , советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично. претензий нет. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, без обрывов, сигнал wifi достаёт через две комнаты
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Настроился очень быстро, без проблем к Ростелеком. Скорость добавляет. Отличный товар за эту цену. Упакован в коробку. Рекомендую к покупке. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, всë работает
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Покупал для дома. WiFi ловит даже в подвале. Роутер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает,поглядим сколько проработает...



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA2
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
-
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Тип устройства: беспроводной DSL-маршрутизатор. Стандарт DSL: ADSL (G.992.1), ADSL2 (G.992.3), ADSL2+ (G.992.5). Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 150 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, всё работает. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая,товар хороший,спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Aleksey C.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, новый, выглядит как в карточке товара доставка в срок, при первой настройке работать не хотел, но после сброса до заводских настроек и повторной настройки с абсолютно теми же действиями, всё заработало нормально.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, понятный интерфейс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован,все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Роман Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован нормально. Маленький, компактный. Комплект полный, но шнур LAN очень короткий для меня (1 метр). Раньше ложили 1,5 метровые. И еще одна "особенность". Во время первого входа в меню роутера, заставляют сменить логин и пароль. ВАЖНО!!! После этого, обязательно перейти в раздел Система/Конфигурация (на фото) и установить пароль еще раз. При этом логин изменить нельзя - он будет admin. И вот после этого, сохранить изменения и перезагрузить роутер. Если этого так не сделать, после перезагрузки, вы не сможете зайти в роутер по тому логину и паролю, который вводили при первом входе. (так было у меня) Настройка интернета не особо сложная. У меня он по телефонной линии. Выбрать/изменить пришлось буквально три параметра - остальное уже было выставлено как надо. Пока изучал его меню - он нашел и обновил себе прошивку. Что изменили не ясно, а вот вид интерфейса чуток изменился. Настройки при этом не сбились.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Огромное спасибо продавцу за быстрою отправку, всё прекрасно работает. Товар соответствует требованиям.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
небольшой,выглядит симпатично. главное работает
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает. Посмотрим как долго прослужит
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Валерий Х.

Достоинства:


Комментарий:
На вид, по характеристикам, по цене товар отличный. Когда подключу посмотрю в работе .
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер. подключение простое главное знать параметры вашей сети и ввести их в мастере настройки. язык сразу стоит русский но можно менять. сразу поступило обновление П.О. я доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, но к сожалению мне не подошёл
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
связалась с продавцом отвечает быстро. товар соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, компактный . Повесить нельзя, только поставить. Для ростелеком подошёл. Настроила без особых проблем сама, помог мастер настройки в роутере.Пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Валентина З.

Достоинства:


Комментарий:
прибор работает хорошо , товар пришёл во время , упаковка отличная, спасибо продовцу и поставщикам.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
маленький компактный работает без проблем со своими функциями справляется на ура 2 недели и не одного вылета , советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично. претензий нет. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, без обрывов, сигнал wifi достаёт через две комнаты
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Настроился очень быстро, без проблем к Ростелеком. Скорость добавляет. Отличный товар за эту цену. Упакован в коробку. Рекомендую к покупке. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, всë работает
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Покупал для дома. WiFi ловит даже в подвале. Роутер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает,поглядим сколько проработает...


Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - стоимость товара 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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