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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200

14 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408079
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
115 х 107 х 24 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х10
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54 оснащен крупными внешними антеннами, помогающими обеспечить широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Поддержка двух диапазонов Wi-Fi делает маршрутизатор универсальным. Использование диапазона 5 ГГц особенно актуально в случае, если роутер эксплуатируется в большом многоквартирном доме. В данных условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Роутер TP-LINK Archer C54 имеет 4 порта LAN. Скорость проводного соединения, равная 100 Мбит/с, достаточна для эффективного решения большинства задач. Порт WAN, расположенный слева от портов LAN, для удобства выделен голубым цветом. Корпус роутера – черный. Место установки роутера – помещение. Предусмотрена возможность настенного монтажа. Роутер очень компактен: его размеры составляют 115x107x24 мм. В комплектации маршрутизатора – блок питания, патч-корд и руководство по быстрой настройке.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200

Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
привез курьер, упаковка целая, настройка простая! 5 балов!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро подключила, добавила в приложение Tether. Все отлично работает. Не хватает кнопки выключения, приходится доставать вилку из розетки. На корпусе только ресет (не нажимайте для перезапуска роутера, он сбросит настройки) Яндекс колонку поставила для сопоставления размеров, он очень компактный.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Заболоцкая Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, дешевле чем другие предложения !!!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Люция Г.

Достоинства:


Комментарий:
компактный и шустрый. при заявленном тарифе до 100 Мбит/с выдаёт без проблем, одновременно может работать в обеих сетях, можно создавать гостевые сети. но к сожалению разочаровывает его дальность, в сравнении со старым одно антенным asus rt-g32.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже не первый месяц Все исправно Два канала Подключил и наладил сам без особого труда Мне его посоветовал установщик интернета Когда приходил проводить интернет Они то знают какой лучше взять Вообщем работает исправно Не пожалел что его выбрал
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
роутер понравился. 2 диапазона. Приличная скорость и дальность. Компактные размеры. Невысокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Борис

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно для дома или офиса! Два диапазона, скорость отличная, управление с приложения на телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, быстрая доставка)
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Можно создать два канала соединения 5G и обычный.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Порекомендовал специалист. Работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, подключается бымсро, ничего сложного. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает , доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький ,но зверь. Отличный роутер для двух устройств. 1200Mbit ,100 Mbit internet.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, уровень сигнала - максимальный на 5 ГГц через 1 стенку в квартире на расстоянии 12 м. у противоположной стены дома. Выдаёт одновременно 2 сети, как два отдельных роутера, каждая под своим именем на своём канале, одна - 2,4 ГГц, другая - 5 ГГц. Можно подключиться или к одной или к другой. Интернет по LAN (Ethernet) к ТВ Триколор и домашнему ПК передаётся отлично. Доставка порадовала. Привезли заказ вовремя, в районе 12:00 как раз за 4 часа до приезда представителя провайдера Ростелеком. Успел самостоятельно, за несколько минут, установить последнюю прошивку от 18,01.24 Archer C54(RU)_V1_1.12.21 Build 231227 с сайта производителя. Думаю, можно было попросить это сделать и мастера. Абсолютно несложная процедура, всё понятно и доступно любому пользователю. Инструкция на сайте производителя. Мои устройства все работают на 5 ГГц, поэтому сам убрал вторую сеть, отключил канал 2,4 ГГц - просто снял галочку в расширенных настройках напротив канала и нажал кнопку "Сохранить". Поставил мощность сигнала - "средняя". На 12 м. через стену уровень максимальный, скорость интернета не падает, а на "низкой" уровень снижается на 1 индикатор, скорость не мерил. Можно включить гостевые сети 2,4 и (или) 5 ГГц. Может работать в других двух режимах: 1) Как усилитель другого роутера - Ethernet/роутер/Wi-Fi - Wi-Fi/Archer C54/Wi-Fi 2) Как точка доступа Ethernet/роутер/Ethernet - Ethernet/Archer C54/Wi-Fi USB порта на роутере нет. Патч-корд (соединяющий Ethernet кабель роутер - ПК), длина - 1 м. Шнур адаптера питания, длина - 1,4 м.



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
115 х 107 х 24 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54 оснащен крупными внешними антеннами, помогающими обеспечить широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Поддержка двух диапазонов Wi-Fi делает маршрутизатор универсальным. Использование диапазона 5 ГГц особенно актуально в случае, если роутер эксплуатируется в большом многоквартирном доме. В данных условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Роутер TP-LINK Archer C54 имеет 4 порта LAN. Скорость проводного соединения, равная 100 Мбит/с, достаточна для эффективного решения большинства задач. Порт WAN, расположенный слева от портов LAN, для удобства выделен голубым цветом. Корпус роутера – черный. Место установки роутера – помещение. Предусмотрена возможность настенного монтажа. Роутер очень компактен: его размеры составляют 115x107x24 мм. В комплектации маршрутизатора – блок питания, патч-корд и руководство по быстрой настройке.


Теги товара: TP-Link Archer
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
привез курьер, упаковка целая, настройка простая! 5 балов!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро подключила, добавила в приложение Tether. Все отлично работает. Не хватает кнопки выключения, приходится доставать вилку из розетки. На корпусе только ресет (не нажимайте для перезапуска роутера, он сбросит настройки) Яндекс колонку поставила для сопоставления размеров, он очень компактный.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Заболоцкая Дарья

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, дешевле чем другие предложения !!!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Люция Г.

Достоинства:


Комментарий:
компактный и шустрый. при заявленном тарифе до 100 Мбит/с выдаёт без проблем, одновременно может работать в обеих сетях, можно создавать гостевые сети. но к сожалению разочаровывает его дальность, в сравнении со старым одно антенным asus rt-g32.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает уже не первый месяц Все исправно Два канала Подключил и наладил сам без особого труда Мне его посоветовал установщик интернета Когда приходил проводить интернет Они то знают какой лучше взять Вообщем работает исправно Не пожалел что его выбрал
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
роутер понравился. 2 диапазона. Приличная скорость и дальность. Компактные размеры. Невысокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Борис

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно для дома или офиса! Два диапазона, скорость отличная, управление с приложения на телефоне.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, быстрая доставка)
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Можно создать два канала соединения 5G и обычный.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2024
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Порекомендовал специалист. Работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, подключается бымсро, ничего сложного. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает , доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький ,но зверь. Отличный роутер для двух устройств. 1200Mbit ,100 Mbit internet.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, уровень сигнала - максимальный на 5 ГГц через 1 стенку в квартире на расстоянии 12 м. у противоположной стены дома. Выдаёт одновременно 2 сети, как два отдельных роутера, каждая под своим именем на своём канале, одна - 2,4 ГГц, другая - 5 ГГц. Можно подключиться или к одной или к другой. Интернет по LAN (Ethernet) к ТВ Триколор и домашнему ПК передаётся отлично. Доставка порадовала. Привезли заказ вовремя, в районе 12:00 как раз за 4 часа до приезда представителя провайдера Ростелеком. Успел самостоятельно, за несколько минут, установить последнюю прошивку от 18,01.24 Archer C54(RU)_V1_1.12.21 Build 231227 с сайта производителя. Думаю, можно было попросить это сделать и мастера. Абсолютно несложная процедура, всё понятно и доступно любому пользователю. Инструкция на сайте производителя. Мои устройства все работают на 5 ГГц, поэтому сам убрал вторую сеть, отключил канал 2,4 ГГц - просто снял галочку в расширенных настройках напротив канала и нажал кнопку "Сохранить". Поставил мощность сигнала - "средняя". На 12 м. через стену уровень максимальный, скорость интернета не падает, а на "низкой" уровень снижается на 1 индикатор, скорость не мерил. Можно включить гостевые сети 2,4 и (или) 5 ГГц. Может работать в других двух режимах: 1) Как усилитель другого роутера - Ethernet/роутер/Wi-Fi - Wi-Fi/Archer C54/Wi-Fi 2) Как точка доступа Ethernet/роутер/Ethernet - Ethernet/Archer C54/Wi-Fi USB порта на роутере нет. Патч-корд (соединяющий Ethernet кабель роутер - ПК), длина - 1 м. Шнур адаптера питания, длина - 1,4 м.


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