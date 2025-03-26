Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200

Источник: Я ндекс Маркет

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Работает хорошо, уровень сигнала - максимальный на 5 ГГц через 1 стенку в квартире на расстоянии 12 м. у противоположной стены дома. Выдаёт одновременно 2 сети, как два отдельных роутера, каждая под своим именем на своём канале, одна - 2,4 ГГц, другая - 5 ГГц. Можно подключиться или к одной или к другой. Интернет по LAN (Ethernet) к ТВ Триколор и домашнему ПК передаётся отлично. Доставка порадовала. Привезли заказ вовремя, в районе 12:00 как раз за 4 часа до приезда представителя провайдера Ростелеком. Успел самостоятельно, за несколько минут, установить последнюю прошивку от 18,01.24 Archer C54(RU)_V1_1.12.21 Build 231227 с сайта производителя. Думаю, можно было попросить это сделать и мастера. Абсолютно несложная процедура, всё понятно и доступно любому пользователю. Инструкция на сайте производителя. Мои устройства все работают на 5 ГГц, поэтому сам убрал вторую сеть, отключил канал 2,4 ГГц - просто снял галочку в расширенных настройках напротив канала и нажал кнопку "Сохранить". Поставил мощность сигнала - "средняя". На 12 м. через стену уровень максимальный, скорость интернета не падает, а на "низкой" уровень снижается на 1 индикатор, скорость не мерил. Можно включить гостевые сети 2,4 и (или) 5 ГГц. Может работать в других двух режимах: 1) Как усилитель другого роутера - Ethernet/роутер/Wi-Fi - Wi-Fi/Archer C54/Wi-Fi 2) Как точка доступа Ethernet/роутер/Ethernet - Ethernet/Archer C54/Wi-Fi USB порта на роутере нет. Патч-корд (соединяющий Ethernet кабель роутер - ПК), длина - 1 м. Шнур адаптера питания, длина - 1,4 м.