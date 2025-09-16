Wi-Fi роутер Mercusys MR30G
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR30G
Двухдиапазонный гигабитный WiFi роутер MERCUSYS MR30G Гигабитный Wi-Fi AC1200 — наслаждайтесь домашними развлечениями без задержек на скорости до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГцШирокое покрытие — благодаря четырём антеннам с высоким коэффициентом усиления и функции Beamforming стабильное Wi?Fi подключение будет во всём домеГигабитные порты — в полной мере воспользуйтесь интернет?подключением и передавайте данные на головокружительной скоростиВысокая эффективность сети — технология MU?MIMO позволяет MR30G взаимодействовать сразу с несколькими устройствами, что увеличивает общую пропускную способность сетиПростое управление домашней сетью — разнообразные функции, такие как родительский контроль, приоритизация (QoS) и гостевая сеть для повышения безопасности и эффективностиПоддержка IPTV — поддержка IGMP Proxy/Snooping, моста и тегирования VLAN для оптимизации потоков IPTVПоддержка IPv6 — позволяет пользоваться сервисами IPv6 провайдера и посещать сайты IPv6
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Пока полёт нормальный. подключился без проблем через приложение
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже примерно неделю. По роутеру могу сказать, что тема классная! В видео постарался рассказать про всё. Хорошая скорость как по 2.4 так и по 5Ггц, удобство в настройке как через браузер так и через приложение (хоть и настраивал изначально через браузер 192.168.1.1), после подключения приложения можно контролировать работу роутера даже в другом городе. Обрывов пока замечено не было. Обновил прошивку на актуал через приложение (без манипуляции с подключением к пк). Из минусов: Греется. максимум нашёл 59° Хорошо или плохо покажет время. В принципе товаром доволен. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный модем, интерсвязь такие дороже толкает, я ужевторой купил надругойадрес, прошлый продал, доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, настройка много времени не занимает, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, дальше посмотрим. роутер отличный!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, мощный сигнал, трудится в связке с вайфайными ип камерами, на територии предприятия.
Достоинства:
Комментарий:
установили быстро, все понятно, по одному дню трудно судить как работает, но интернет стал более быстрее работать пришел быстро, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Но подключить самостоятельно не смогла, приложение не видит сеть. Небольшой. Рекомендую сразу адаптер Wi-Fi для 5 Гц покупать
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MR30G
Достоинства:
Комментарий:
Пока полёт нормальный. подключился без проблем через приложение
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже примерно неделю. По роутеру могу сказать, что тема классная! В видео постарался рассказать про всё. Хорошая скорость как по 2.4 так и по 5Ггц, удобство в настройке как через браузер так и через приложение (хоть и настраивал изначально через браузер 192.168.1.1), после подключения приложения можно контролировать работу роутера даже в другом городе. Обрывов пока замечено не было. Обновил прошивку на актуал через приложение (без манипуляции с подключением к пк). Из минусов: Греется. максимум нашёл 59° Хорошо или плохо покажет время. В принципе товаром доволен. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный модем, интерсвязь такие дороже толкает, я ужевторой купил надругойадрес, прошлый продал, доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, настройка много времени не занимает, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, дальше посмотрим. роутер отличный!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, мощный сигнал, трудится в связке с вайфайными ип камерами, на територии предприятия.
Достоинства:
Комментарий:
установили быстро, все понятно, по одному дню трудно судить как работает, но интернет стал более быстрее работать пришел быстро, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Но подключить самостоятельно не смогла, приложение не видит сеть. Небольшой. Рекомендую сразу адаптер Wi-Fi для 5 Гц покупать