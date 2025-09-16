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Wi-Fi роутер Mercusys MR30G купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Mercusys MR30G

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Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 3
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Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 10
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 11
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 12
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 13
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 10
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 11
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 12
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 13
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Mercusys MR30G
2 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160 х 126 х 37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR30G

Двухдиапазонный гигабитный WiFi роутер MERCUSYS MR30G Гигабитный Wi-Fi AC1200 — наслаждайтесь домашними развлечениями без задержек на скорости до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГцШирокое покрытие — благодаря четырём антеннам с высоким коэффициентом усиления и функции Beamforming стабильное Wi?Fi подключение будет во всём домеГигабитные порты — в полной мере воспользуйтесь интернет?подключением и передавайте данные на головокружительной скоростиВысокая эффективность сети — технология MU?MIMO позволяет MR30G взаимодействовать сразу с несколькими устройствами, что увеличивает общую пропускную способность сетиПростое управление домашней сетью — разнообразные функции, такие как родительский контроль, приоритизация (QoS) и гостевая сеть для повышения безопасности и эффективностиПоддержка IPTV — поддержка IGMP Proxy/Snooping, моста и тегирования VLAN для оптимизации потоков IPTVПоддержка IPv6 — позволяет пользоваться сервисами IPv6 провайдера и посещать сайты IPv6

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MR30G

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока полёт нормальный. подключился без проблем через приложение
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Савелий

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже примерно неделю. По роутеру могу сказать, что тема классная! В видео постарался рассказать про всё. Хорошая скорость как по 2.4 так и по 5Ггц, удобство в настройке как через браузер так и через приложение (хоть и настраивал изначально через браузер 192.168.1.1), после подключения приложения можно контролировать работу роутера даже в другом городе. Обрывов пока замечено не было. Обновил прошивку на актуал через приложение (без манипуляции с подключением к пк). Из минусов: Греется. максимум нашёл 59° Хорошо или плохо покажет время. В принципе товаром доволен. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный модем, интерсвязь такие дороже толкает, я ужевторой купил надругойадрес, прошлый продал, доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ильшат В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, настройка много времени не занимает, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Альберт Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично, дальше посмотрим. роутер отличный!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, мощный сигнал, трудится в связке с вайфайными ип камерами, на територии предприятия.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
установили быстро, все понятно, по одному дню трудно судить как работает, но интернет стал более быстрее работать пришел быстро, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Анна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Но подключить самостоятельно не смогла, приложение не видит сеть. Небольшой. Рекомендую сразу адаптер Wi-Fi для 5 Гц покупать



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160 х 126 х 37 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный гигабитный WiFi роутер MERCUSYS MR30G Гигабитный Wi-Fi AC1200 — наслаждайтесь домашними развлечениями без задержек на скорости до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГцШирокое покрытие — благодаря четырём антеннам с высоким коэффициентом усиления и функции Beamforming стабильное Wi?Fi подключение будет во всём домеГигабитные порты — в полной мере воспользуйтесь интернет?подключением и передавайте данные на головокружительной скоростиВысокая эффективность сети — технология MU?MIMO позволяет MR30G взаимодействовать сразу с несколькими устройствами, что увеличивает общую пропускную способность сетиПростое управление домашней сетью — разнообразные функции, такие как родительский контроль, приоритизация (QoS) и гостевая сеть для повышения безопасности и эффективностиПоддержка IPTV — поддержка IGMP Proxy/Snooping, моста и тегирования VLAN для оптимизации потоков IPTVПоддержка IPv6 — позволяет пользоваться сервисами IPv6 провайдера и посещать сайты IPv6
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока полёт нормальный. подключился без проблем через приложение
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Савелий

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже примерно неделю. По роутеру могу сказать, что тема классная! В видео постарался рассказать про всё. Хорошая скорость как по 2.4 так и по 5Ггц, удобство в настройке как через браузер так и через приложение (хоть и настраивал изначально через браузер 192.168.1.1), после подключения приложения можно контролировать работу роутера даже в другом городе. Обрывов пока замечено не было. Обновил прошивку на актуал через приложение (без манипуляции с подключением к пк). Из минусов: Греется. максимум нашёл 59° Хорошо или плохо покажет время. В принципе товаром доволен. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный модем, интерсвязь такие дороже толкает, я ужевторой купил надругойадрес, прошлый продал, доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ильшат В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, настройка много времени не занимает, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Альберт Г.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично, дальше посмотрим. роутер отличный!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, мощный сигнал, трудится в связке с вайфайными ип камерами, на територии предприятия.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
установили быстро, все понятно, по одному дню трудно судить как работает, но интернет стал более быстрее работать пришел быстро, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Анна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Но подключить самостоятельно не смогла, приложение не видит сеть. Небольшой. Рекомендую сразу адаптер Wi-Fi для 5 Гц покупать


Wi-Fi роутер Mercusys MR30G - по цене 2260 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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