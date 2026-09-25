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Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121)

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Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121)
1 750 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, адаптер питания (5 В 1 A), кабель Ethernet, инструкция по применению
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107x26x91
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121)

Маршрутизатор Netcraze Starter KN-1121 – интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300 и 3-портовым Smart-коммутатором с максимальной скорость по беспроводной сети до 300 Мбит/с.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121)




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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, адаптер питания (5 В 1 A), кабель Ethernet, инструкция по применению
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107x26x91
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netcraze Starter KN-1121 – интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300 и 3-портовым Smart-коммутатором с максимальной скорость по беспроводной сети до 300 Мбит/с.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121) - по цене 1750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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