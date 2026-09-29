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Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый

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Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257283
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х7
Вес, г.
530

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый

Беспроводной маршрутизатор со скоростью соединения до 300 Мбит/с. Порты: 4 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Четыре антенны (5 дБи) для покрытия Wi-Fi на площади до 500 м2. Веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW325R белый




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор со скоростью соединения до 300 Мбит/с. Порты: 4 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Четыре антенны (5 дБи) для покрытия Wi-Fi на площади до 500 м2. Веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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