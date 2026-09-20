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Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6

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Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 1
Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 4
Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 5
Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496419
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
204 x 147.5 x 211 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х4
Вес, г.
750

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6

Wi-Fi роутер Tenda F6 относится к моделям стандарта N300, поэтому предназначен для использования в пределах небольшого помещения. На корпусе расположены 4 антенны с высоким коэффициентом усиления, которые обеспечивают стабильный и быстрый доступ к беспроводной сети для различных устройств. Три интерфейса LAN позволяют организовать проводной доступ к сети для телевизора, приставки и другой техники дома или в офисе.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda 300MBPS 10/100M F6




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
204 x 147.5 x 211 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Tenda F6 относится к моделям стандарта N300, поэтому предназначен для использования в пределах небольшого помещения. На корпусе расположены 4 антенны с высоким коэффициентом усиления, которые обеспечивают стабильный и быстрый доступ к беспроводной сети для различных устройств. Три интерфейса LAN позволяют организовать проводной доступ к сети для телевизора, приставки и другой техники дома или в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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