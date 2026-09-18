Wi-Fi роутер Netis N4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257287
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер; поддержка VPN; поддержка DDNS; поддержка DMZ
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x86x22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х7
Вес, кг.
5.5
Описание товара Wi-Fi роутер Netis N4
Wi-Fi роутер, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 1167 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 250 руб. 5 510 руб.1063 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX10 черный
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030DEM
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Extra (NC-1714)
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
-
В наличииЦена 4 700 руб. 7 420 руб.1175 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MT115
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX53U
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750R2 белый
-
В наличииЦена 5 380 руб. 7 060 руб.1345 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер; поддержка VPN; поддержка DDNS; поддержка DMZ
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x86x22 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 1167 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер Netis N4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis N4