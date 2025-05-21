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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый

15 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый
1 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Приложение TetherВеб-интерфейсЭмулятор>
Сетевые протоколы и функции
беспроводного режима: Включение/отключение беспроводного вещания, WMM, беспроводная статистика
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
115 х 107 х 24 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х6
Вес, г.
550

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый

802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришел без нарушения упаковки, подключился без проблем. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Скорость и расстояние устраивает
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер,легко настроить,компактный и доступная цена , но сигнал слабый в дальней комнате плохо ловит.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
не тормозит, хороший товар , цена порадовала
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Еще не установил, пришел нормально, быстро в срок, упаковка целая)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Костян З.

Достоинства:


Комментарий:
для телевизионной приставки подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Геннадий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутор. Пришёл во время. Упоковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Настройка через программу очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Bazilo

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер за свои деньги. Ловит по всей квартире. Скорость передачи тоже в порядке. Покупкой доволен, советую.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Леонтьева Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, как только установили - сразу же заработал, перебоев нет, скорость интернета быстрая. Есть возможность закрепить на стену, можно поставить на полку. Фирма TP-Link достаточно известная, никаких нареканий к ней нет. Если появится необходимость купить второй или посоветовать кому-либо - буду рекомендовать данную модель у данного продавца.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Уолтер К.

Достоинства:


Комментарий:
Показатели в норме, количество портов lan радует, роутер маленький и аккуратный без лишнего пафоса, хочу уточнить - быстрый WiFi мне не нужен я сторонник проводных соединений, показатели по беспроводной сети не знаю с чем сравнивать.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
качественный не дорогой роутер. брал чтобы настроить мостом. всё норм
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
вячеслав т.

Достоинства:


Комментарий:
простая установка отличный приём сигнала
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Отлично работает. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Безотказный роутер, много функций. Беру не в первый раз подобный роутер для связывания оборудования видеонаблюдения с основным роутером на объекте в режиме моста, так как нет возможности прокинуть кабель.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Приложение TetherВеб-интерфейсЭмулятор>
Сетевые протоколы и функции
беспроводного режима: Включение/отключение беспроводного вещания, WMM, беспроводная статистика
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
115 х 107 х 24 мм
Страна производитель
Китай
Описание
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришел без нарушения упаковки, подключился без проблем. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Скорость и расстояние устраивает
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер,легко настроить,компактный и доступная цена , но сигнал слабый в дальней комнате плохо ловит.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
не тормозит, хороший товар , цена порадовала
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Еще не установил, пришел нормально, быстро в срок, упаковка целая)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Костян З.

Достоинства:


Комментарий:
для телевизионной приставки подойдёт
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Геннадий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутор. Пришёл во время. Упоковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Настройка через программу очень быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Bazilo

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер за свои деньги. Ловит по всей квартире. Скорость передачи тоже в порядке. Покупкой доволен, советую.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Леонтьева Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, как только установили - сразу же заработал, перебоев нет, скорость интернета быстрая. Есть возможность закрепить на стену, можно поставить на полку. Фирма TP-Link достаточно известная, никаких нареканий к ней нет. Если появится необходимость купить второй или посоветовать кому-либо - буду рекомендовать данную модель у данного продавца.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Уолтер К.

Достоинства:


Комментарий:
Показатели в норме, количество портов lan радует, роутер маленький и аккуратный без лишнего пафоса, хочу уточнить - быстрый WiFi мне не нужен я сторонник проводных соединений, показатели по беспроводной сети не знаю с чем сравнивать.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
качественный не дорогой роутер. брал чтобы настроить мостом. всё норм
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
вячеслав т.

Достоинства:


Комментарий:
простая установка отличный приём сигнала
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Отлично работает. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Безотказный роутер, много функций. Беру не в первый раз подобный роутер для связывания оборудования видеонаблюдения с основным роутером на объекте в режиме моста, так как нет возможности прокинуть кабель.


Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - стоимость товара 1390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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