Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
В наличии
Код товара: 407909
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Приложение TetherВеб-интерфейсЭмулятор>
Сетевые протоколы и функции
беспроводного режима: Включение/отключение беспроводного вещания, WMM, беспроводная статистика
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
115 х 107 х 24 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х6
Вес, г.
550
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Приложение TetherВеб-интерфейсЭмулятор>
Сетевые протоколы и функции
беспроводного режима: Включение/отключение беспроводного вещания, WMM, беспроводная статистика
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
115 х 107 х 24 мм
Страна производитель
Китай
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps, 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
пришел без нарушения упаковки, подключился без проблем. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Скорость и расстояние устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер,легко настроить,компактный и доступная цена , но сигнал слабый в дальней комнате плохо ловит.
Достоинства:
Комментарий:
не тормозит, хороший товар , цена порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Еще не установил, пришел нормально, быстро в срок, упаковка целая)
Достоинства:
Комментарий:
для телевизионной приставки подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутор. Пришёл во время. Упоковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Настройка через программу очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер за свои деньги. Ловит по всей квартире. Скорость передачи тоже в порядке. Покупкой доволен, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, как только установили - сразу же заработал, перебоев нет, скорость интернета быстрая. Есть возможность закрепить на стену, можно поставить на полку. Фирма TP-Link достаточно известная, никаких нареканий к ней нет. Если появится необходимость купить второй или посоветовать кому-либо - буду рекомендовать данную модель у данного продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Показатели в норме, количество портов lan радует, роутер маленький и аккуратный без лишнего пафоса, хочу уточнить - быстрый WiFi мне не нужен я сторонник проводных соединений, показатели по беспроводной сети не знаю с чем сравнивать.
Достоинства:
Комментарий:
качественный не дорогой роутер. брал чтобы настроить мостом. всё норм
Достоинства:
Комментарий:
простая установка отличный приём сигнала
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Отлично работает. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Безотказный роутер, много функций. Беру не в первый раз подобный роутер для связывания оборудования видеонаблюдения с основным роутером на объекте в режиме моста, так как нет возможности прокинуть кабель.
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый - стоимость товара 1390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR844N белый
Достоинства:
Комментарий:
пришел без нарушения упаковки, подключился без проблем. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Скорость и расстояние устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер,легко настроить,компактный и доступная цена , но сигнал слабый в дальней комнате плохо ловит.
Достоинства:
Комментарий:
не тормозит, хороший товар , цена порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Еще не установил, пришел нормально, быстро в срок, упаковка целая)
Достоинства:
Комментарий:
для телевизионной приставки подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутор. Пришёл во время. Упоковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Настройка через программу очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер за свои деньги. Ловит по всей квартире. Скорость передачи тоже в порядке. Покупкой доволен, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, как только установили - сразу же заработал, перебоев нет, скорость интернета быстрая. Есть возможность закрепить на стену, можно поставить на полку. Фирма TP-Link достаточно известная, никаких нареканий к ней нет. Если появится необходимость купить второй или посоветовать кому-либо - буду рекомендовать данную модель у данного продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Показатели в норме, количество портов lan радует, роутер маленький и аккуратный без лишнего пафоса, хочу уточнить - быстрый WiFi мне не нужен я сторонник проводных соединений, показатели по беспроводной сети не знаю с чем сравнивать.
Достоинства:
Комментарий:
качественный не дорогой роутер. брал чтобы настроить мостом. всё норм
Достоинства:
Комментарий:
простая установка отличный приём сигнала
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Отлично работает. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Безотказный роутер, много функций. Беру не в первый раз подобный роутер для связывания оборудования видеонаблюдения с основным роутером на объекте в режиме моста, так как нет возможности прокинуть кабель.