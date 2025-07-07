Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 257282
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х4
Вес, г.
440
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый
Беспроводной маршрутизатор со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с. 2 внешние антенны с коэффициентом усиления 5dBi. Порты: 3 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Удобный веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование WPA-PSK/WPA-PSK2.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с. 2 внешние антенны с коэффициентом усиления 5dBi. Порты: 3 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Удобный веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование WPA-PSK/WPA-PSK2.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Недорого и хорошо. Простое подключение, мощный сигнал, приятный внешний вид.
Достоинства:
Комментарий:
дёшево и сердито, на даче отлисно работает , тёща довольна
Достоинства:
Комментарий:
Все норм. Пришел в заводской упаковке.Мастер сказал,что бьет далеко,даже удивился.Время покажет,в работе.Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный роутер для домашнего использования! Не сильно режет wifi, простая настройка, компактный! Всё устраивает, спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. К покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовался.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо!Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
мой любимый из дешёвых, в медленных сетях самое то....
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, даже очень. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
настроил довольно быстро. минут за 10\nможно со смартфона все настроить. в 50 метровой квартире двухэтажного дома - отлично. в многоквартирных домах - не хватит 2,4, берите двухдиапазонный этой же марки.
Достоинства:
Комментарий:
нормально за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
Работает и ок
Достоинства:
Комментарий:
пришёл хорошо упакован все отлично рекомендую продавца спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вроде все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер
Достоинства:
Комментарий:
пока отлично работает, сигнал правда такой же как на двух антенном ТП линке
Достоинства:
Комментарий:
дешёвый.работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
роутеры то что надо, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
супер, всё сразу заработало, тестируем, надеюсь,что будет без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован , легко подсоединили. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает без нарикания
Достоинства:
Комментарий:
Суперовский роутер. Без нареканий. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отлично все
Достоинства:
Комментарий:
просто, подключили, автоматически настроился и работает, надеюсь надолго, можно брать!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар!
Достоинства:
Комментарий:
все работает великолепно
Достоинства:
Комментарий:
подключил, работает. вроде стабильно. дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
роутеры хорошие беру их часто
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший, надежный, я провайдер, ставлю их уже не одну сотню.
Достоинства:
Комментарий:
Всем советую
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел быстро и целым ,я доволен
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя.включили.вроде работает.как установлю добавлю.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, инструкция непонятная
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую
Купить Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - по цене 1380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый
Достоинства:
Комментарий:
Недорого и хорошо. Простое подключение, мощный сигнал, приятный внешний вид.
Достоинства:
Комментарий:
дёшево и сердито, на даче отлисно работает , тёща довольна
Достоинства:
Комментарий:
Все норм. Пришел в заводской упаковке.Мастер сказал,что бьет далеко,даже удивился.Время покажет,в работе.Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный роутер для домашнего использования! Не сильно режет wifi, простая настройка, компактный! Всё устраивает, спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает. К покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовался.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо!Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
мой любимый из дешёвых, в медленных сетях самое то....
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, даже очень. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
настроил довольно быстро. минут за 10\nможно со смартфона все настроить. в 50 метровой квартире двухэтажного дома - отлично. в многоквартирных домах - не хватит 2,4, берите двухдиапазонный этой же марки.
Достоинства:
Комментарий:
нормально за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
Работает и ок
Достоинства:
Комментарий:
пришёл хорошо упакован все отлично рекомендую продавца спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вроде все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер
Достоинства:
Комментарий:
пока отлично работает, сигнал правда такой же как на двух антенном ТП линке
Достоинства:
Комментарий:
дешёвый.работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
роутеры то что надо, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
супер, всё сразу заработало, тестируем, надеюсь,что будет без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован , легко подсоединили. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает без нарикания
Достоинства:
Комментарий:
Суперовский роутер. Без нареканий. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отлично все
Достоинства:
Комментарий:
просто, подключили, автоматически настроился и работает, надеюсь надолго, можно брать!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар!
Достоинства:
Комментарий:
все работает великолепно
Достоинства:
Комментарий:
подключил, работает. вроде стабильно. дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
роутеры хорошие беру их часто
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший, надежный, я провайдер, ставлю их уже не одну сотню.
Достоинства:
Комментарий:
Всем советую
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел быстро и целым ,я доволен
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя.включили.вроде работает.как установлю добавлю.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, инструкция непонятная
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую