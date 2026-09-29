Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Netis WF2409E купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Netis WF2409E

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 1
Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 2
Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 3
Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 4
Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 5
Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis WF2409E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257288
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netis WF2409E
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х7
Вес, г.
433

Описание товара Wi-Fi роутер Netis WF2409E

Wi-Fi роутер Netis WF2409E

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis WF2409E




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Netis WF2409E
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netis WF2409E - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...