Wi-Fi роутер Netcraze Viva (NC-1913)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 330 руб.
В наличии
Код товара: 723524
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 330 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Viva, адаптер питания: 12 В 1.5 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х5
Вес, г.
600
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Viva (NC-1913)
Гигабитный интернет-центр Netcraze Viva NC-1913 с Mesh Wi-Fi класса AC1200 для тех, кому важны высокая скорость маршрутизации, локальной сети и VPN-соединений, необходимы USB-опции и приложения, но модели Giga и Ultra избыточны в части портов SFP и USB 3.0. Сбалансированный вариант для тарифов до 1000 Мбит/с, резервирования доступа через USB-модем, подключения игровых компьютеров, сетевых накопителей, смарт-телевизоров, а также потоковой передачи 4К-видео. Идеально подходит на роль основного роутера при создании бесшовной гигабитной Mesh Wi-Fi-системы в многокомнатной квартире, большом частном доме или небольшом офисе, но может быть и успешным ретранслятором, сохраняя большинство USB-функций.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Viva, адаптер питания: 12 В 1.5 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29мм
Страна производитель
Китай
Гигабитный интернет-центр Netcraze Viva NC-1913 с Mesh Wi-Fi класса AC1200 для тех, кому важны высокая скорость маршрутизации, локальной сети и VPN-соединений, необходимы USB-опции и приложения, но модели Giga и Ultra избыточны в части портов SFP и USB 3.0. Сбалансированный вариант для тарифов до 1000 Мбит/с, резервирования доступа через USB-модем, подключения игровых компьютеров, сетевых накопителей, смарт-телевизоров, а также потоковой передачи 4К-видео. Идеально подходит на роль основного роутера при создании бесшовной гигабитной Mesh Wi-Fi-системы в многокомнатной квартире, большом частном доме или небольшом офисе, но может быть и успешным ретранслятором, сохраняя большинство USB-функций.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер Netcraze Viva (NC-1913) - по цене 6330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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