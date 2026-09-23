Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS PCE-BE92BT
?ASUS PCE-BE92BT - это современный беспроводной адаптер, который обеспечивает поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), а также Bluetooth 5.4. Устройство выполнено в виде внутренней платы для подключения через PCI Express x1 и ориентировано на пользователей, желающих получить максимальную скорость и стабильность беспроводного соединения в настольных компьютерах. ?Адаптер поддерживает три диапазона работы Wi-Fi:2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, что позволяет избежать помех и обеспечивает высокую пропускную способность вплоть до 5764 Мбит/с. Благодаря использованию новой 320 МГц полосы частот и широкому спектру современных технологий передача данных становится более быстрой и надёжной даже в условиях высокой плотности сетей. ?Особенностью ASUS PCE-BE92BT является наличие двух внешних антенн, которые можно удобно разместить для достижения лучшего сигнала. Такие антенны минимизируют "мертвые зоны" и обеспечивают стабильную работу устройства на больших расстояниях. Адаптер совместим с Windows 11 и предназначен для ПК на базе процессоров Intel 13-го поколения и новее. ?В дополнение к высоким скоростям Wi-Fi, устройство использует новейший стандарт Bluetooth 5.4, что увеличивает безопасность соединения, снижает энергопотребление и повышает стабильность работы с беспроводными аксессуарами. Поддержка современных технологий шифрования, в том числе WPA3, гарантирует высокий уровень защиты пользовательских данных.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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