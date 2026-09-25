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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202
6 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202

Маршрутизатор TP-LINK Archer MR202 обеспечивает бесперебойную работу большого количества одновременных соединений. Cеть 4G позволяет подключить до 64 устройств Wi-Fi и наслаждаться скоростью загрузки до 150 Мбит/с. TP-LINK Archer MR202 AC750 Wi-Fi – создает одновременные двухдиапазонные сети Wi-Fi с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK Archer MR202 обеспечивает бесперебойную работу большого количества одновременных соединений. Cеть 4G позволяет подключить до 64 устройств Wi-Fi и наслаждаться скоростью загрузки до 150 Мбит/с. TP-LINK Archer MR202 AC750 Wi-Fi – создает одновременные двухдиапазонные сети Wi-Fi с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.


Теги товара: TP-Link Archer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - по цене 6000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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