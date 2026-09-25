Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
В наличии
Код товара: 723641
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 000 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202
Маршрутизатор TP-LINK Archer MR202 обеспечивает бесперебойную работу большого количества одновременных соединений. Cеть 4G позволяет подключить до 64 устройств Wi-Fi и наслаждаться скоростью загрузки до 150 Мбит/с. TP-LINK Archer MR202 AC750 Wi-Fi – создает одновременные двухдиапазонные сети Wi-Fi с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 850 руб.1463 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
-
В наличииЦена 6 020 руб.1505 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP AC Lite Tower (RB952Ui-5ac2nD-TC) черн...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G
-
В наличииЦена 6 140 руб. 7 210 руб.1535 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TL-R480T+
-
В наличииЦена 6 200 руб.1550 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link TL-MR100-Outdoor
-
В наличииЦена 6 330 руб.1583 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Viva (NC-1913)
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR85X
-
В наличииЦена 6 610 руб.1653 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR27BE
-
В наличииЦена 6 780 руб.1695 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik L41G-2axD
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор TP-LINK Archer MR202 обеспечивает бесперебойную работу большого количества одновременных соединений. Cеть 4G позволяет подключить до 64 устройств Wi-Fi и наслаждаться скоростью загрузки до 150 Мбит/с. TP-LINK Archer MR202 AC750 Wi-Fi – создает одновременные двухдиапазонные сети Wi-Fi с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Купить Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202 - по цене 6000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202