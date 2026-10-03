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Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый

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Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 187002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый
5 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
440

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый

Компактный маршрутизатор (роутер)/ беспроводная точка доступа с пятью портами 10/100 Ethernet, беспроводным модулем 802.11 b/g/n и встроенной антенной. Макс. скорость беспроводного соединения: 300 Мбит/с. Защита информации: WEP, WPA, WPA2, 802.1x. Размеры: 113x29x138 мм.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный маршрутизатор (роутер)/ беспроводная точка доступа с пятью портами 10/100 Ethernet, беспроводным модулем 802.11 b/g/n и встроенной антенной. Макс. скорость беспроводного соединения: 300 Мбит/с. Защита информации: WEP, WPA, WPA2, 802.1x. Размеры: 113x29x138 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый - стоимость товара 5400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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