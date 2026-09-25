Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
В наличии
Код товара: 723615
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
800
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
Двухдиапазонный роутер с поддержкой 4G LTE, предназначенный для создания беспроводной сети Wi-Fi. Устройство позволяет подключать до 64 устройств одновременно и работает в двух частотных диапазонах: 2.4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 867 Мбит/с).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Двухдиапазонный роутер с поддержкой 4G LTE, предназначенный для создания беспроводной сети Wi-Fi. Устройство позволяет подключать до 64 устройств одновременно и работает в двух частотных диапазонах: 2.4 ГГц (до 300 Мбит/с) и 5 ГГц (до 867 Мбит/с).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Купить Роутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G - по цене 5600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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