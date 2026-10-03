Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
Mesh-системы TP-Link Deco E4 x2 конструктивно представляют собой пару точек доступа в белых цилиндрических корпусах, задача которых заключается в организации зоны покрытия стабильной Wi-Fi-сети на внушительной площади. Wi-Fi-маршрутизаторы поддерживают передачу данных на скорости до 1167 МБит в сек. по диапазонам 2.4 и 5 ГГц и реализуют многопотоковую передачу данных по стандарту MIMO. Благодаря встроенным антеннам (по 2 шт. на каждую) точки доступа гарантируют стабильность подключения смартфона или планшета к беспроводной сети. Внутри созданной с помощью Wi-Fi-роутеров комплекта TP-Link Deco E4 сплошной зоны покрытия беспроводной сети ваше мобильное устройство будет подключаться к тому устройству, которое гарантирует более высокий уровень сигнала сети. Каждый из маршрутизаторов располагает также парой LAN-интерфейсов со скоростью передачи данных 100 МБит в сек., к которым вы сможете присоединить ПК.
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Теги товара: Mesh роутеры
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Теги товара: Mesh роутеры
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