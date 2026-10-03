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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый

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Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
5 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х10
Вес, кг.
1.29

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый

Mesh-системы TP-Link Deco E4 x2 конструктивно представляют собой пару точек доступа в белых цилиндрических корпусах, задача которых заключается в организации зоны покрытия стабильной Wi-Fi-сети на внушительной площади. Wi-Fi-маршрутизаторы поддерживают передачу данных на скорости до 1167 МБит в сек. по диапазонам 2.4 и 5 ГГц и реализуют многопотоковую передачу данных по стандарту MIMO. Благодаря встроенным антеннам (по 2 шт. на каждую) точки доступа гарантируют стабильность подключения смартфона или планшета к беспроводной сети. Внутри созданной с помощью Wi-Fi-роутеров комплекта TP-Link Deco E4 сплошной зоны покрытия беспроводной сети ваше мобильное устройство будет подключаться к тому устройству, которое гарантирует более высокий уровень сигнала сети. Каждый из маршрутизаторов располагает также парой LAN-интерфейсов со скоростью передачи данных 100 МБит в сек., к которым вы сможете присоединить ПК.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Mesh-системы TP-Link Deco E4 x2 конструктивно представляют собой пару точек доступа в белых цилиндрических корпусах, задача которых заключается в организации зоны покрытия стабильной Wi-Fi-сети на внушительной площади. Wi-Fi-маршрутизаторы поддерживают передачу данных на скорости до 1167 МБит в сек. по диапазонам 2.4 и 5 ГГц и реализуют многопотоковую передачу данных по стандарту MIMO. Благодаря встроенным антеннам (по 2 шт. на каждую) точки доступа гарантируют стабильность подключения смартфона или планшета к беспроводной сети. Внутри созданной с помощью Wi-Fi-роутеров комплекта TP-Link Deco E4 сплошной зоны покрытия беспроводной сети ваше мобильное устройство будет подключаться к тому устройству, которое гарантирует более высокий уровень сигнала сети. Каждый из маршрутизаторов располагает также парой LAN-интерфейсов со скоростью передачи данных 100 МБит в сек., к которым вы сможете присоединить ПК.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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