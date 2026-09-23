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Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)

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Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 10
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 11
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 12
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 13
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 14
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 15
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 16
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 15
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 16
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)
5 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Halo H50G (2 шт.). Кабель Ethernet RJ45. Адаптер питания (2 шт.). Руководство по быстрой настройке.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88х88х88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х13
Вес, г.
767

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)

Представляем вашему вниманию современные Wi-Fi роутеры Mercusys, разработанные для обеспечения стабильного и быстрого подключения в вашем доме или офисе. Эта MESH-система, выполненная в элегантном белом цвете, станет идеальным решением для создания надежной беспроводной сети. Роутеры поддерживают новейший протокол IPv6 и работают по стандарту Wi-Fi 4 (802.11n), обеспечивая высокую скорость и безопасность передачи данных. Двухдиапазонная система AC1900 позволяет достичь максимальной скорости Wi-Fi соединения до 1300 Мбит/с, обеспечивая плавное потоковое вещание и быструю загрузку файлов. За вашу безопасность отвечают протоколы WEP, WPA и WPA2, которые гарантируют защиту от несанкционированного доступа. Встроенные две внутренние антенны обеспечивают расширенное покрытие и надежный сигнал в каждом уголке вашего пространства. Для проводного подключения предусмотрены 3 порта LAN и 1 порт WAN с поддержкой скорости передачи до 1000 Мбит/с, что идеально подходит для устройств, требующих стабильного и быстрого подключения. Mercusys MESH-система поддерживает режимы работы как маршрутизатора, так и точки доступа, обеспечивая гибкость в использовании. Комплект состоит из двух юнитов, что позволяет расширить зону покрытия и создать единую сеть с бесшовным роумингом по всему дому. Этот продукт идеально сочетает в себе современный технологии, стильный дизайн и продуманную функциональность, делая его отличным выбором для вашего дома или рабочего пространства.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Halo H50G (2 шт.). Кабель Ethernet RJ45. Адаптер питания (2 шт.). Руководство по быстрой настройке.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88х88х88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию современные Wi-Fi роутеры Mercusys, разработанные для обеспечения стабильного и быстрого подключения в вашем доме или офисе. Эта MESH-система, выполненная в элегантном белом цвете, станет идеальным решением для создания надежной беспроводной сети. Роутеры поддерживают новейший протокол IPv6 и работают по стандарту Wi-Fi 4 (802.11n), обеспечивая высокую скорость и безопасность передачи данных. Двухдиапазонная система AC1900 позволяет достичь максимальной скорости Wi-Fi соединения до 1300 Мбит/с, обеспечивая плавное потоковое вещание и быструю загрузку файлов. За вашу безопасность отвечают протоколы WEP, WPA и WPA2, которые гарантируют защиту от несанкционированного доступа. Встроенные две внутренние антенны обеспечивают расширенное покрытие и надежный сигнал в каждом уголке вашего пространства. Для проводного подключения предусмотрены 3 порта LAN и 1 порт WAN с поддержкой скорости передачи до 1000 Мбит/с, что идеально подходит для устройств, требующих стабильного и быстрого подключения. Mercusys MESH-система поддерживает режимы работы как маршрутизатора, так и точки доступа, обеспечивая гибкость в использовании. Комплект состоит из двух юнитов, что позволяет расширить зону покрытия и создать единую сеть с бесшовным роумингом по всему дому. Этот продукт идеально сочетает в себе современный технологии, стильный дизайн и продуманную функциональность, делая его отличным выбором для вашего дома или рабочего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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