Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)
Представляем вашему вниманию современные Wi-Fi роутеры Mercusys, разработанные для обеспечения стабильного и быстрого подключения в вашем доме или офисе. Эта MESH-система, выполненная в элегантном белом цвете, станет идеальным решением для создания надежной беспроводной сети. Роутеры поддерживают новейший протокол IPv6 и работают по стандарту Wi-Fi 4 (802.11n), обеспечивая высокую скорость и безопасность передачи данных. Двухдиапазонная система AC1900 позволяет достичь максимальной скорости Wi-Fi соединения до 1300 Мбит/с, обеспечивая плавное потоковое вещание и быструю загрузку файлов. За вашу безопасность отвечают протоколы WEP, WPA и WPA2, которые гарантируют защиту от несанкционированного доступа. Встроенные две внутренние антенны обеспечивают расширенное покрытие и надежный сигнал в каждом уголке вашего пространства. Для проводного подключения предусмотрены 3 порта LAN и 1 порт WAN с поддержкой скорости передачи до 1000 Мбит/с, что идеально подходит для устройств, требующих стабильного и быстрого подключения. Mercusys MESH-система поддерживает режимы работы как маршрутизатора, так и точки доступа, обеспечивая гибкость в использовании. Комплект состоит из двух юнитов, что позволяет расширить зону покрытия и создать единую сеть с бесшовным роумингом по всему дому. Этот продукт идеально сочетает в себе современный технологии, стильный дизайн и продуманную функциональность, делая его отличным выбором для вашего дома или рабочего пространства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
-
В наличииЦена 5 370 руб. 7 060 руб.1343 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитWi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR202
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
-
В наличииЦена 6 020 руб.1505 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP AC Lite Tower (RB952Ui-5ac2nD-TC) черн...
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)