Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый - фото 1
Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый - фото 2
Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257217
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
5 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPS
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый

Mikrotik hAP ac lite – это маршрутизатор, с помощью которого Вы сможете обеспечить себя высококачественным беспроводным интернетом на сравнительно большой площади. Роутер имеет мощную встроенную антенну, сигнала которой хватит как для домашнего использования, так и для офиса. Он легко настраивается. Установить его сможет даже неопытный пользователь. Максимальная скорость передачи данных – 300 Мб в секунду. Устройство работает стабильно, без каких либо перебоев. Оно имеет высокий уровень защиты и сделает Ваше пользование беспроводным интернетом максимально комфортным. Кроме того, Mikrotik hAP ac lite может обеспечить интернетом и стационарный компьютер, не имеющий беспроводного адаптера. Для этого устройство оснащено соответствующими LAN-портами. Примечательно, что после настройки роутера, интернет на компьютере появится автоматически после подключения кабеля, без каких либо вмешательств пользователя. Маршрутизатор удобен, надежен и прост в использовании.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPS
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Развернуть
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор; документация
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Mikrotik hAP ac lite – это маршрутизатор, с помощью которого Вы сможете обеспечить себя высококачественным беспроводным интернетом на сравнительно большой площади. Роутер имеет мощную встроенную антенну, сигнала которой хватит как для домашнего использования, так и для офиса. Он легко настраивается. Установить его сможет даже неопытный пользователь. Максимальная скорость передачи данных – 300 Мб в секунду. Устройство работает стабильно, без каких либо перебоев. Оно имеет высокий уровень защиты и сделает Ваше пользование беспроводным интернетом максимально комфортным. Кроме того, Mikrotik hAP ac lite может обеспечить интернетом и стационарный компьютер, не имеющий беспроводного адаптера. Для этого устройство оснащено соответствующими LAN-портами. Примечательно, что после настройки роутера, интернет на компьютере появится автоматически после подключения кабеля, без каких либо вмешательств пользователя. Маршрутизатор удобен, надежен и прост в использовании.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...