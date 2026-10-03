Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб.
В наличии
Код товара: 649656
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-841/GF, адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 x 136 x 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х4
Вес, г.
540
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A)
Роутер беспроводной D-Link DIR-841/GFRU/A2A AC1200 1000BASE-X SFP черный
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитWi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(2-pack)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
-
В наличииЦена 4 980 руб. 7 060 руб.1245 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 5 170 руб.1293 руб. в СплитWi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
-
В наличииЦена 5 170 руб.1293 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP AC Lite Tower (RB952Ui-5ac2nD-TC) черн...
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-841/GF, адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 x 136 x 32 мм
Страна производитель
Китай
Роутер беспроводной D-Link DIR-841/GFRU/A2A AC1200 1000BASE-X SFP черный
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - стоимость товара 4920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A)