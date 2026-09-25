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Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G

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Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723613
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G
6 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Управление
Web-интерфейс
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
PoE инжектор, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, комплект для монтажа, съемные антенны x2
Габариты, мм
230.9 ? 97.2 ? 54.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, кг.
1

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G

Универсальный 4G LTE?роутер для внутреннего и наружного применения, обеспечивающий доступ в интернет через сотовую сеть и раздачу Wi?Fi. Подходит для улицы и помещения благодаря стандарту IP65 и гибким вариантам монтажа.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
2
Управление
Web-интерфейс
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
PoE инжектор, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, комплект для монтажа, съемные антенны x2
Габариты, мм
230.9 ? 97.2 ? 54.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный 4G LTE?роутер для внутреннего и наружного применения, обеспечивающий доступ в интернет через сотовую сеть и раздачу Wi?Fi. Подходит для улицы и помещения благодаря стандарту IP65 и гибким вариантам монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G - по цене 6070 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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