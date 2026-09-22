Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MB130-4G
Роутер Mercusys MB130-4G предназначен для организации беспроводного и проводного доступа к Интернету на даче, в загородном доме или другом объекте. Прием данных из сотовой сети на скорости до 150 Мбит/с осуществляется с помощью встроенного GSM-модуля. Маршрутизатор совместим с сетями 3G и 4G. Входное кабельное интернет-соединение осуществляется с использованием порта LAN/WAN. Роутер Mercusys MB130-4G поддерживает 2 диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Одновременно без проводов можно подключать до 64 устройств. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет 1167 Мбит/с. Показатель достигается при одновременной работе обоих диапазонов. Для проводного подключения компьютеров и другой техники используются порты LAN и LAN/WAN.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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