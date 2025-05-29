Wi-Fi роутер Tenda AC8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 351030
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Комплектация
кабель ethernet; руководство по эксплуатации; блок питания
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x127x34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х5
Вес, г.
700
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda AC8
Двохдіапазонний гігабітний WiFi мрашрутизатор стандарту AC1200. Оснащений гігабітними портами, що підтримують швидкість доступу до інтернет-мережі до 1000мбіт/с. Сумарна двохдіапазонна швидкість сягає 1167 мбіт/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Комплектация
кабель ethernet; руководство по эксплуатации; блок питания
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x127x34 мм
Страна производитель
Китай
Двохдіапазонний гігабітний WiFi мрашрутизатор стандарту AC1200. Оснащений гігабітними портами, що підтримують швидкість доступу до інтернет-мережі до 1000мбіт/с. Сумарна двохдіапазонна швидкість сягає 1167 мбіт/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Прост в настройке, работает
Достоинства:
Комментарий:
супер замечательно хорошо использовать
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, легкий, красивый, легко подключается и настраивается.
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя, всё хорошо, установлю отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Комп на одной сети, он старенький, а телефон на 5g, заметно быстрее чем через сотовую связь.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер,подключил без прблем
Достоинства:
Комментарий:
В целом роутер хороший , но, плохо пробивает через стены , в трешке, в дальней комнате не ловит
Достоинства:
Комментарий:
Скорость отличная, очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Пришел без дефектов, но упаковка ужасная. Подключили пока работает, с функцией справляется. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Роутер получила, подключили, все работает, благодарю
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер, отдача по Wi-Fi отличная
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. так же можно скачать приложение где все очень понятно написано. это уже второй роутер. радуемся
Достоинства:
Комментарий:
Требует обновление, быстро настроить не получилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает минуса пока не видел дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер!СУПЕР!!!Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
До него была коробка от интерне т провайдера,постоянно всё висло,заменил на этот,и просто небо и земля.Спасибо всё супер)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны, легко установили , работает отлично . Пришло вовремя.Рекомендую и магазин и роутер!!!! Спасибо!!!!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со старым летает)
Достоинства:
Комментарий:
Легко настроить. Работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
дольность не такая как указано. живу в трешке вот в третьей комнате очень плохо ловит. иногда даже не ловит. а так товар за свои деньги очень хорош
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро.Работает хорошо.
Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda AC8
Достоинства:
Комментарий:
Прост в настройке, работает
Достоинства:
Комментарий:
супер замечательно хорошо использовать
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, легкий, красивый, легко подключается и настраивается.
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя, всё хорошо, установлю отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Комп на одной сети, он старенький, а телефон на 5g, заметно быстрее чем через сотовую связь.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер,подключил без прблем
Достоинства:
Комментарий:
В целом роутер хороший , но, плохо пробивает через стены , в трешке, в дальней комнате не ловит
Достоинства:
Комментарий:
Скорость отличная, очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Пришел без дефектов, но упаковка ужасная. Подключили пока работает, с функцией справляется. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Роутер получила, подключили, все работает, благодарю
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер, отдача по Wi-Fi отличная
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. так же можно скачать приложение где все очень понятно написано. это уже второй роутер. радуемся
Достоинства:
Комментарий:
Требует обновление, быстро настроить не получилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает минуса пока не видел дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер!СУПЕР!!!Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
До него была коробка от интерне т провайдера,постоянно всё висло,заменил на этот,и просто небо и земля.Спасибо всё супер)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны, легко установили , работает отлично . Пришло вовремя.Рекомендую и магазин и роутер!!!! Спасибо!!!!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично. очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со старым летает)
Достоинства:
Комментарий:
Легко настроить. Работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
дольность не такая как указано. живу в трешке вот в третьей комнате очень плохо ловит. иногда даже не ловит. а так товар за свои деньги очень хорош
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро.Работает хорошо.