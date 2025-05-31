Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408078
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Мобильное приложение для iOS или Android, Через ПО Tether
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215 х 117 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х8
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U
WAN (вход инета):Ethernet, 4G LTE через USB, 3G через USBПодключение:LAN 4 порта, 1 Гбит/сWi-Fi:Wi-Fi 4 (N), Wi-Fi 5 (AC)Частотный диапазон:2.4 ГГц, 5 ГГц, Dual-bandАнтенны и сигнал:MU-MIMO, 23 dBm, 4 антенн(ы), несъемные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Двухдиапазонные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A)
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитWi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A)
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-1260/RU/R1A черный
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-20 53030CYC
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613)
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NX30
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MT110
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Мобильное приложение для iOS или Android, Через ПО Tether
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215 х 117 х 32 мм
Страна производитель
Китай
WAN (вход инета):Ethernet, 4G LTE через USB, 3G через USBПодключение:LAN 4 порта, 1 Гбит/сWi-Fi:Wi-Fi 4 (N), Wi-Fi 5 (AC)Частотный диапазон:2.4 ГГц, 5 ГГц, Dual-bandАнтенны и сигнал:MU-MIMO, 23 dBm, 4 антенн(ы), несъемные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Двухдиапазонные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Двухдиапазонные
Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные
Достоинства:
Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Достоинства:
Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Достоинства:
Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Достоинства:
Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Достоинства:
Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U
Достоинства:
Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Достоинства:
Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Достоинства:
Комментарий:
скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Достоинства:
Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Достоинства:
Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Достоинства:
Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Достоинства:
Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Достоинства:
Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.