Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86
Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер AC1900 с поддержкой MU?MIMO; Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер AC1900 с поддержкой MU?MIMO/ AC1900 Dual-Band Wi-Fi Router Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C86 с поддержкой Mesh и MU?MIMO Два диапазона Wi-Fi — до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 1300 Мбит/с на 5 ГГц. Схема 3?3 — три параллельных потока приёма и передачи данных. Широкая площадь покрытия Wi-Fi — благодаря технологии Beamforming и шести внешним антеннам. Технология MU-MIMO — повышает эффективность подключения. Полный контроль — благодаря функциям родительского контроля и контроля доступа, а также гостевой сети. Умное подключение — технология Smart Connect переводит клиентов на наименее загруженный диапазон, а технология Airtime Fairness следит за тем, чтобы каждому клиентскому устройству выделялось одинаковое время для обмена данными. Технология EasyMesh — позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, TP-Link Archer, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
работает класно ловит долико
Достоинства:
Комментарий:
норм,работает с гарантией еще не знаю что делать,если вдруг...
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший , пришел быстро, настройки через приложение - это вообще шикарно. быстро и без проблем настроили. будем тестировать
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел быстро, описанию соответствует!
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
брала по совету друга(очень хвалил)пока не включала .Товар пришел быстро в заводской упаковке запаянный в пленку, внешне нет никаких признаков что коробку кто-то открывал.Дополню после того как проверю в действии
Достоинства:
Комментарий:
Со своими характеристиками справляется!
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор,ловит на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, супер работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный двухдиапазонный роутер. Скорость вдвое выросла после Кинетика 3. Цепляются любые гаджеты на 2.4 и 5 ГГц. Потребовалась распиновка коннекторов.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, на квартиру хватает рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер.Настройка без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Крутой роутер, и настроил через приложение минут за 5, там даже ребёнок справится.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, в идеальной упаковке. Всё отлично, установлю позже. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Ждали только его, лучший, всем советую, это третий в нашей семье
Достоинства:
Комментарий:
пришло в заводской упаковке, доп. упаковки не было, всё целое, работает, подключил через старый роутер, напрямую подключать геморно , через приложение абсолютно не понятнаяя тема подключения.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Быстро работает! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает норм, конечно скорость по тарифу не гиг, пойдёт. брал в принципе на замену старому, если тариф можно и побыстрее выбрать
Достоинства:
Комментарий:
Дошёл в целости. Пока не тестировал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, пользуюсь без проблем, сбоев не замечаю, квартиру в 35 кв. м покрывает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покрытие супер, приложение удобное, настройка интуитивно понятная. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший, настройка быстрая через приложение, раздача по квартире однокомнатной достаточно чтобы ловило везде
Достоинства:
Комментарий:
Супер роутер,как жили без него.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер,квартиру в 70 кВ покрывает на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, притензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Все просто устанавливается, знать только пароль и логин. Летают 10 устройств на площади 37 м2
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер.Хорошее покрытие.Высокая скорость.Удобно пользоваться через приложение.
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный 2 диапазонный, 2,4-5 Мгц роутер с вайфаем. Простая настройка. Рекомендую, пользуюсь не один год.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86
Достоинства:
Комментарий:
работает класно ловит долико
Достоинства:
Комментарий:
норм,работает с гарантией еще не знаю что делать,если вдруг...
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший , пришел быстро, настройки через приложение - это вообще шикарно. быстро и без проблем настроили. будем тестировать
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел быстро, описанию соответствует!
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
брала по совету друга(очень хвалил)пока не включала .Товар пришел быстро в заводской упаковке запаянный в пленку, внешне нет никаких признаков что коробку кто-то открывал.Дополню после того как проверю в действии
Достоинства:
Комментарий:
Со своими характеристиками справляется!
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор,ловит на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, супер работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный двухдиапазонный роутер. Скорость вдвое выросла после Кинетика 3. Цепляются любые гаджеты на 2.4 и 5 ГГц. Потребовалась распиновка коннекторов.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, на квартиру хватает рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер.Настройка без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Крутой роутер, и настроил через приложение минут за 5, там даже ребёнок справится.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, в идеальной упаковке. Всё отлично, установлю позже. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Ждали только его, лучший, всем советую, это третий в нашей семье
Достоинства:
Комментарий:
пришло в заводской упаковке, доп. упаковки не было, всё целое, работает, подключил через старый роутер, напрямую подключать геморно , через приложение абсолютно не понятнаяя тема подключения.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер! Быстро работает! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает норм, конечно скорость по тарифу не гиг, пойдёт. брал в принципе на замену старому, если тариф можно и побыстрее выбрать
Достоинства:
Комментарий:
Дошёл в целости. Пока не тестировал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, пользуюсь без проблем, сбоев не замечаю, квартиру в 35 кв. м покрывает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, покрытие супер, приложение удобное, настройка интуитивно понятная. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший, настройка быстрая через приложение, раздача по квартире однокомнатной достаточно чтобы ловило везде
Достоинства:
Комментарий:
Супер роутер,как жили без него.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер,квартиру в 70 кВ покрывает на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, притензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Все просто устанавливается, знать только пароль и логин. Летают 10 устройств на площади 37 м2
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер.Хорошее покрытие.Высокая скорость.Удобно пользоваться через приложение.
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный 2 диапазонный, 2,4-5 Мгц роутер с вайфаем. Простая настройка. Рекомендую, пользуюсь не один год.