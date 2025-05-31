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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 11
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 12
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 13
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 14
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 12
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 13
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 14
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627413
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
РоутерАдаптер питанияКабель Ethernet RJ45Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
229.9 х 244.2 х 31.2 мм
Страна производитель
Гонконг
Размеры в упаковке, см
31х30х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86

Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер AC1900 с поддержкой MU?MIMO; Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер AC1900 с поддержкой MU?MIMO/ AC1900 Dual-Band Wi-Fi Router Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C86 с поддержкой Mesh и MU?MIMO Два диапазона Wi-Fi — до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 1300 Мбит/с на 5 ГГц. Схема 3?3 — три параллельных потока приёма и передачи данных. Широкая площадь покрытия Wi-Fi — благодаря технологии Beamforming и шести внешним антеннам. Технология MU-MIMO — повышает эффективность подключения. Полный контроль — благодаря функциям родительского контроля и контроля доступа, а также гостевой сети. Умное подключение — технология Smart Connect переводит клиентов на наименее загруженный диапазон, а технология Airtime Fairness следит за тем, чтобы каждому клиентскому устройству выделялось одинаковое время для обмена данными. Технология EasyMesh — позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает класно ловит долико
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
норм,работает с гарантией еще не знаю что делать,если вдруг...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юлия Я.

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший , пришел быстро, настройки через приложение - это вообще шикарно. быстро и без проблем настроили. будем тестировать
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Olga K.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел быстро, описанию соответствует!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Муртузов Мурад

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
брала по совету друга(очень хвалил)пока не включала .Товар пришел быстро в заводской упаковке запаянный в пленку, внешне нет никаких признаков что коробку кто-то открывал.Дополню после того как проверю в действии
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Со своими характеристиками справляется!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор,ловит на ура.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, супер работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный двухдиапазонный роутер. Скорость вдвое выросла после Кинетика 3. Цепляются любые гаджеты на 2.4 и 5 ГГц. Потребовалась распиновка коннекторов.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, на квартиру хватает рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер.Настройка без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Am

Достоинства:


Комментарий:
Крутой роутер, и настроил через приложение минут за 5, там даже ребёнок справится.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, в идеальной упаковке. Всё отлично, установлю позже. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Ждали только его, лучший, всем советую, это третий в нашей семье
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
пришло в заводской упаковке, доп. упаковки не было, всё целое, работает, подключил через старый роутер, напрямую подключать геморно , через приложение абсолютно не понятнаяя тема подключения.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Быстро работает! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
работает норм, конечно скорость по тарифу не гиг, пойдёт. брал в принципе на замену старому, если тариф можно и побыстрее выбрать
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Дошёл в целости. Пока не тестировал.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, пользуюсь без проблем, сбоев не замечаю, квартиру в 35 кв. м покрывает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
А

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, покрытие супер, приложение удобное, настройка интуитивно понятная. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший, настройка быстрая через приложение, раздача по квартире однокомнатной достаточно чтобы ловило везде
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Мадина К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер роутер,как жили без него.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ислам К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер,квартиру в 70 кВ покрывает на ура.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Муж А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, притензий нет
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все просто устанавливается, знать только пароль и логин. Летают 10 устройств на площади 37 м2
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер.Хорошее покрытие.Высокая скорость.Удобно пользоваться через приложение.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный 2 диапазонный, 2,4-5 Мгц роутер с вайфаем. Простая настройка. Рекомендую, пользуюсь не один год.



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
РоутерАдаптер питанияКабель Ethernet RJ45Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
229.9 х 244.2 х 31.2 мм
Страна производитель
Гонконг
Описание
Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер AC1900 с поддержкой MU?MIMO; Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер AC1900 с поддержкой MU?MIMO/ AC1900 Dual-Band Wi-Fi Router Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Archer C86 с поддержкой Mesh и MU?MIMO Два диапазона Wi-Fi — до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 1300 Мбит/с на 5 ГГц. Схема 3?3 — три параллельных потока приёма и передачи данных. Широкая площадь покрытия Wi-Fi — благодаря технологии Beamforming и шести внешним антеннам. Технология MU-MIMO — повышает эффективность подключения. Полный контроль — благодаря функциям родительского контроля и контроля доступа, а также гостевой сети. Умное подключение — технология Smart Connect переводит клиентов на наименее загруженный диапазон, а технология Airtime Fairness следит за тем, чтобы каждому клиентскому устройству выделялось одинаковое время для обмена данными. Технология EasyMesh — позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает класно ловит долико
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
норм,работает с гарантией еще не знаю что делать,если вдруг...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юлия Я.

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший , пришел быстро, настройки через приложение - это вообще шикарно. быстро и без проблем настроили. будем тестировать
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Olga K.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел быстро, описанию соответствует!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Муртузов Мурад

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вера П.

Достоинства:


Комментарий:
брала по совету друга(очень хвалил)пока не включала .Товар пришел быстро в заводской упаковке запаянный в пленку, внешне нет никаких признаков что коробку кто-то открывал.Дополню после того как проверю в действии
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Со своими характеристиками справляется!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор,ловит на ура.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, супер работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный двухдиапазонный роутер. Скорость вдвое выросла после Кинетика 3. Цепляются любые гаджеты на 2.4 и 5 ГГц. Потребовалась распиновка коннекторов.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, на квартиру хватает рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер.Настройка без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Am

Достоинства:


Комментарий:
Крутой роутер, и настроил через приложение минут за 5, там даже ребёнок справится.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, в идеальной упаковке. Всё отлично, установлю позже. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Ждали только его, лучший, всем советую, это третий в нашей семье
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
пришло в заводской упаковке, доп. упаковки не было, всё целое, работает, подключил через старый роутер, напрямую подключать геморно , через приложение абсолютно не понятнаяя тема подключения.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Быстро работает! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
работает норм, конечно скорость по тарифу не гиг, пойдёт. брал в принципе на замену старому, если тариф можно и побыстрее выбрать
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Дошёл в целости. Пока не тестировал.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, пользуюсь без проблем, сбоев не замечаю, квартиру в 35 кв. м покрывает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
А

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, покрытие супер, приложение удобное, настройка интуитивно понятная. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший, настройка быстрая через приложение, раздача по квартире однокомнатной достаточно чтобы ловило везде
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Мадина К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер роутер,как жили без него.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ислам К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер,квартиру в 70 кВ покрывает на ура.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Муж А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, притензий нет
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все просто устанавливается, знать только пароль и логин. Летают 10 устройств на площади 37 м2
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер.Хорошее покрытие.Высокая скорость.Удобно пользоваться через приложение.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный 2 диапазонный, 2,4-5 Мгц роутер с вайфаем. Простая настройка. Рекомендую, пользуюсь не один год.


Wi-Fi роутер TP-Link Archer C86 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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