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Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD

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Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 6
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 7
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 8
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 9
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 10
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 6
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 7
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 8
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 9
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 10
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
198x125x25мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD

Huawei представляет компактный и функциональный Wi-Fi роутер в белом цвете, который станет стильным и незаметным решением для дома или небольшого офиса. Благодаря поддержке однодиапазонной частоты 2.4 ГГц вы получаете стабильное покрытие на скорости до 300 Мбит/с, что отлично подойдёт для серфинга, просмотра видео и общения онлайн. Встроенная поддержка SIM карты позволяет использовать 3G/4G/5G — оставайтесь на связи даже без проводного интернета. Одна внешняя антенна обеспечивает уверенный приём сигнала, а наличие по одному WAN- и LAN-порту делает подключение быстрым и удобным. Проводное соединение выдаёт до 1000 Мбит/с — идеально для ресурсоёмких задач и быстрой передачи данных. Поддержка IPv6 делает устройство современным и готовым к технологиям будущего. Роутер может работать как в режиме маршрутизатора, так и точки доступа. Высокий уровень безопасности с WPA2 и WPA3 защитит вашу сеть. Huawei заботится о простоте, скорости и безопасности каждого подключения.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
198x125x25мм
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei представляет компактный и функциональный Wi-Fi роутер в белом цвете, который станет стильным и незаметным решением для дома или небольшого офиса. Благодаря поддержке однодиапазонной частоты 2.4 ГГц вы получаете стабильное покрытие на скорости до 300 Мбит/с, что отлично подойдёт для серфинга, просмотра видео и общения онлайн. Встроенная поддержка SIM карты позволяет использовать 3G/4G/5G — оставайтесь на связи даже без проводного интернета. Одна внешняя антенна обеспечивает уверенный приём сигнала, а наличие по одному WAN- и LAN-порту делает подключение быстрым и удобным. Проводное соединение выдаёт до 1000 Мбит/с — идеально для ресурсоёмких задач и быстрой передачи данных. Поддержка IPv6 делает устройство современным и готовым к технологиям будущего. Роутер может работать как в режиме маршрутизатора, так и точки доступа. Высокий уровень безопасности с WPA2 и WPA3 защитит вашу сеть. Huawei заботится о простоте, скорости и безопасности каждого подключения.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD - по цене 4670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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