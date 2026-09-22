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Wi-Fi роутер TENDA TE3L купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TENDA TE3L

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Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 1
Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 2
Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 3
Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 1
  • Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 2
  • Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 3
  • Wi-Fi роутер TENDA TE3L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723541
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
244x56x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х6
Вес, г.
570

Описание товара Wi-Fi роутер TENDA TE3L

Wi-Fi роутер Tenda TE3L использует технологию Wi-Fi 7 с двухдиапазонной скоростью передачи данных до 3600 Мбит/с (5 ГГц: 2882 Мбит/с, 2,4 ГГц: 688 Мбит/с). Благодаря двухъядерному процессору и 6-нм Wi-Fi-чипу этот маршрутизатор обеспечивает стабильную и бесперебойную работу сети. Оснащенный пятью антеннами с высоким коэффициентом усиления и пятью встроенными модулями FEM, наш маршрутизатор Wi-Fi 7 обеспечивает улучшенное проникновение через стены и увеличенную дальность передачи данных. Он поддерживает функцию Wi-Fi+ Mesh для обеспечения полного покрытия в больших домах. Он также поддерживает ряд специальных функций, таких как подключение к сети одним касанием NFC, автоматическое определение портов WAN/LAN и интеллектуальную диагностику, что позволяет легко решать различные задачи интернет-подключения.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TENDA TE3L




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
244x56x200
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Tenda TE3L использует технологию Wi-Fi 7 с двухдиапазонной скоростью передачи данных до 3600 Мбит/с (5 ГГц: 2882 Мбит/с, 2,4 ГГц: 688 Мбит/с). Благодаря двухъядерному процессору и 6-нм Wi-Fi-чипу этот маршрутизатор обеспечивает стабильную и бесперебойную работу сети. Оснащенный пятью антеннами с высоким коэффициентом усиления и пятью встроенными модулями FEM, наш маршрутизатор Wi-Fi 7 обеспечивает улучшенное проникновение через стены и увеличенную дальность передачи данных. Он поддерживает функцию Wi-Fi+ Mesh для обеспечения полного покрытия в больших домах. Он также поддерживает ряд специальных функций, таких как подключение к сети одним касанием NFC, автоматическое определение портов WAN/LAN и интеллектуальную диагностику, что позволяет легко решать различные задачи интернет-подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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