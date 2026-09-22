Wi-Fi роутер TENDA TE3L
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TENDA TE3L
Wi-Fi роутер Tenda TE3L использует технологию Wi-Fi 7 с двухдиапазонной скоростью передачи данных до 3600 Мбит/с (5 ГГц: 2882 Мбит/с, 2,4 ГГц: 688 Мбит/с). Благодаря двухъядерному процессору и 6-нм Wi-Fi-чипу этот маршрутизатор обеспечивает стабильную и бесперебойную работу сети. Оснащенный пятью антеннами с высоким коэффициентом усиления и пятью встроенными модулями FEM, наш маршрутизатор Wi-Fi 7 обеспечивает улучшенное проникновение через стены и увеличенную дальность передачи данных. Он поддерживает функцию Wi-Fi+ Mesh для обеспечения полного покрытия в больших домах. Он также поддерживает ряд специальных функций, таких как подключение к сети одним касанием NFC, автоматическое определение портов WAN/LAN и интеллектуальную диагностику, что позволяет легко решать различные задачи интернет-подключения.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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