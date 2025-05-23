Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407911
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
154 х 114 х 36 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х7
Вес, кг.
1
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный
Wi-Fi роутер, 2.4 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11n, максимальная скорость: 300 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 080 руб. 7 960 руб.1020 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack))
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный
-
В наличииЦена 4 260 руб. 5 510 руб.1065 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX10 черный
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Extra (NC-1714)
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
-
В наличииЦена 4 710 руб. 7 420 руб.1178 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
-
В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750R2 белый
-
В наличииЦена 5 160 руб.1290 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
-
В наличииЦена 5 390 руб. 7 060 руб.1348 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 410 руб.1353 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
154 х 114 х 36 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер, 2.4 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11n, максимальная скорость: 300 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Роутер понравился. Намного лучше чем был до этого.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный роутер за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Раздача по кирпичному дому 8x12 и возле дома. Все члены семьи довольны.
Достоинства:
Комментарий:
теперь бабушка с интернетом.очень довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое, хорошо упаковано, но пока ещё не установили, после приобретения сим карты посмотрим как работает
Достоинства:
Комментарий:
покупала на подарок! Доставка на день раньше.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел за два дня. Брал на дачу так как интернет от сим карты. Подключение заняло 2 минуты, вставил сим карту и ввел пароль с обратной стороны роутера и все, интернет заработал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. На даче 5 соток из дома ловит в любой точке
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, толстые стены особо не берёт
Достоинства:
Комментарий:
Быстро подключили, быстро заработал. Симку вставили. Отлично. Можно на стену повесить. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Берем уже не первый! Нам нравится! Советую!
Достоинства:
Комментарий:
вставил сим-карту все работает отлично инет не вылетает работает стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, заказываю эту модель часто.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! товар работает неделю без нариканий. Живём в частном доме, дом находится в низине. С настройкой проблем не было . Вставили сим карту, включили в розетку и тут же пошла раздача интернета.
Достоинства:
Комментарий:
Подключение элементарное, сигнал нормальный, а там время покажет (не все роутеры надежны, увы)
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, фирма надёжная, стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя, подключили сим-карту , всё работает отлично! Пользуемся в деревне
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, поставили Yota симку, ловит пока хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. За 2 недели использования нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер.вставил симку и все заработало.ловит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, поставил в саду
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. будем тестить
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, пришел очень быстро! Рекомендую! PS. Сим-карта теле2 для модемов заработала сразу, без доп- настроек.
Достоинства:
Комментарий:
Установил за городом. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная штука,работает отлично рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидала такого прекрасного результата от использования. Вставили симку с тарифом для роутеров , соединили с телевизором и всё заработало. Даже Ютуб - без всяких впн и танцами с бубном! Иногда чуть коротко подвисает, но не критично. И по сравнению с тем, что было - просто чудо Новогоднее. Дополняю - через несколько дней Ютуб опять начал зависать. Помогла перезагрузка и обновление роутера через мобильное приложение. Приложение скачивается на официальном сайте TP-Link.
Достоинства:
Комментарий:
tp link он и есть tp link. маршрутизация, виртуальные серверы, свой ddns... полный фарш. только симка нужна для роутеров. операторов не проведешь.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло за сутки, коробка целая и запечатана в заводскую пленку. Покупал для дачи, работает отлично, подключение затруднений не вызвало, симка Т-2. Участок 6 соток, в самом дальнем углу -1 деление Wi-fi.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер супер. Вставил симку теле 2 с тарифом для модема напрямую в роутер(нано сим). С ноутбука, через wi fi, зашёл в настройки модема. Пару минут настроек и готово. Очень доволен. Квартира 65 квадратов, покрытие хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый Поставил для тв в лен области работает шикарно Оригинальная коробка, жаль печати нет о гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
Подключили на сим. замечательно работает
Достоинства:
Комментарий:
заработал сразу отправляю сообщение по вай фай все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая и понятная настройка. Интернет раздает хорошо
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный
Достоинства:
Комментарий:
Роутер понравился. Намного лучше чем был до этого.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный роутер за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Раздача по кирпичному дому 8x12 и возле дома. Все члены семьи довольны.
Достоинства:
Комментарий:
теперь бабушка с интернетом.очень довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое, хорошо упаковано, но пока ещё не установили, после приобретения сим карты посмотрим как работает
Достоинства:
Комментарий:
покупала на подарок! Доставка на день раньше.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел за два дня. Брал на дачу так как интернет от сим карты. Подключение заняло 2 минуты, вставил сим карту и ввел пароль с обратной стороны роутера и все, интернет заработал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. На даче 5 соток из дома ловит в любой точке
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, толстые стены особо не берёт
Достоинства:
Комментарий:
Быстро подключили, быстро заработал. Симку вставили. Отлично. Можно на стену повесить. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Берем уже не первый! Нам нравится! Советую!
Достоинства:
Комментарий:
вставил сим-карту все работает отлично инет не вылетает работает стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, заказываю эту модель часто.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! товар работает неделю без нариканий. Живём в частном доме, дом находится в низине. С настройкой проблем не было . Вставили сим карту, включили в розетку и тут же пошла раздача интернета.
Достоинства:
Комментарий:
Подключение элементарное, сигнал нормальный, а там время покажет (не все роутеры надежны, увы)
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, фирма надёжная, стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя, подключили сим-карту , всё работает отлично! Пользуемся в деревне
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, поставили Yota симку, ловит пока хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. За 2 недели использования нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер.вставил симку и все заработало.ловит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, поставил в саду
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. будем тестить
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, пришел очень быстро! Рекомендую! PS. Сим-карта теле2 для модемов заработала сразу, без доп- настроек.
Достоинства:
Комментарий:
Установил за городом. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная штука,работает отлично рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидала такого прекрасного результата от использования. Вставили симку с тарифом для роутеров , соединили с телевизором и всё заработало. Даже Ютуб - без всяких впн и танцами с бубном! Иногда чуть коротко подвисает, но не критично. И по сравнению с тем, что было - просто чудо Новогоднее. Дополняю - через несколько дней Ютуб опять начал зависать. Помогла перезагрузка и обновление роутера через мобильное приложение. Приложение скачивается на официальном сайте TP-Link.
Достоинства:
Комментарий:
tp link он и есть tp link. маршрутизация, виртуальные серверы, свой ddns... полный фарш. только симка нужна для роутеров. операторов не проведешь.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло за сутки, коробка целая и запечатана в заводскую пленку. Покупал для дачи, работает отлично, подключение затруднений не вызвало, симка Т-2. Участок 6 соток, в самом дальнем углу -1 деление Wi-fi.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер супер. Вставил симку теле 2 с тарифом для модема напрямую в роутер(нано сим). С ноутбука, через wi fi, зашёл в настройки модема. Пару минут настроек и готово. Очень доволен. Квартира 65 квадратов, покрытие хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый Поставил для тв в лен области работает шикарно Оригинальная коробка, жаль печати нет о гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
Подключили на сим. замечательно работает
Достоинства:
Комментарий:
заработал сразу отправляю сообщение по вай фай все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая и понятная настройка. Интернет раздает хорошо