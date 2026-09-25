Роутер Wi-Fi Mercusys MT110
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MT110
MT110 использует технологию 4G LTE для достижения сверхбыстрой скорости загрузки до 150 Мбит/с и 50 Мбит/с. Он также может подключаться к сети Wi-Fi с максимальной скоростью 150 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц для игр, потоковой передачи и многого другого. Наслаждайтесь непревзойденным удобством и универсальностью. Устройство прошло многолетние испытания в полевых условиях и обеспечивает универсальную совместимость с передовыми антеннами LTE для обеспечения бесперебойного подключения. Наслаждайтесь быстрым и стабильным Wi-Fi, независимо от того, находитесь ли вы дома или работаете удаленно. С этой небольшой мобильной точкой доступа без каких-либо проблем совместимо огромное количество беспроводных устройств. MT110 поддерживает до 10 одновременных подключений 4G/3G для планшетов, ноутбуков, мобильных телефонов и других устройств.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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