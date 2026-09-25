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Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MT110

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Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi Mercusys MT110
4 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2
Управление
мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, Кабель Micro-USB, Краткое руководство по установке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
350

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MT110

MT110 использует технологию 4G LTE для достижения сверхбыстрой скорости загрузки до 150 Мбит/с и 50 Мбит/с. Он также может подключаться к сети Wi-Fi с максимальной скоростью 150 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц для игр, потоковой передачи и многого другого. Наслаждайтесь непревзойденным удобством и универсальностью. Устройство прошло многолетние испытания в полевых условиях и обеспечивает универсальную совместимость с передовыми антеннами LTE для обеспечения бесперебойного подключения. Наслаждайтесь быстрым и стабильным Wi-Fi, независимо от того, находитесь ли вы дома или работаете удаленно. С этой небольшой мобильной точкой доступа без каких-либо проблем совместимо огромное количество беспроводных устройств. MT110 поддерживает до 10 одновременных подключений 4G/3G для планшетов, ноутбуков, мобильных телефонов и других устройств.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MT110




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2
Управление
мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, Кабель Micro-USB, Краткое руководство по установке
Страна производитель
Китай
Описание
MT110 использует технологию 4G LTE для достижения сверхбыстрой скорости загрузки до 150 Мбит/с и 50 Мбит/с. Он также может подключаться к сети Wi-Fi с максимальной скоростью 150 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц для игр, потоковой передачи и многого другого. Наслаждайтесь непревзойденным удобством и универсальностью. Устройство прошло многолетние испытания в полевых условиях и обеспечивает универсальную совместимость с передовыми антеннами LTE для обеспечения бесперебойного подключения. Наслаждайтесь быстрым и стабильным Wi-Fi, независимо от того, находитесь ли вы дома или работаете удаленно. С этой небольшой мобильной точкой доступа без каких-либо проблем совместимо огромное количество беспроводных устройств. MT110 поддерживает до 10 одновременных подключений 4G/3G для планшетов, ноутбуков, мобильных телефонов и других устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi Mercusys MT110 - по цене 4060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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