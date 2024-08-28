Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A)

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPS
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
4 020 руб.  4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554315
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPS
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, Telnet, Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х4
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A)

Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615/GF, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A)

Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Работает через сфп
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Данил М.

Достоинства:


Комментарий:
Если у вас есть гигабитный роутер, который выдает гигабит и большая площадь квартиры либо хорошая изоляция, то этот вариант для вас



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPS
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, Telnet, Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615/GF, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Работает через сфп
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Данил М.

Достоинства:


Комментарий:
Если у вас есть гигабитный роутер, который выдает гигабит и большая площадь квартиры либо хорошая изоляция, то этот вариант для вас


Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...