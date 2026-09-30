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Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack))

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Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество портов LAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack)) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
4 070 руб.  7 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408101
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
1 устройство
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
980

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack))

MESH-комплект TP-Link Deco M4 способен работать в качестве точки доступа или маршрутизатора, обеспечивая быстрое и надежное покрытие Wi-Fi даже при большой загруженности сети. Данное устройство соответствует стандарту AC1200 и предусматривает функционирование в двух частотных диапазонах. Технология MU-MIMO совместно с двумя внутренними антеннами позволяет получать стабильный сигнал Wi-Fi при одновременном подключении множества устройств. Для проводного доступа к Интернет в TP-Link Deco M4 имеются два разъема LAN с пропускной способностью в пределах 1000 Мбит/с. Система защиты и фирменное приложение гарантируют удобную настройку доступных параметров.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack))




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
1 устройство
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco M4 способен работать в качестве точки доступа или маршрутизатора, обеспечивая быстрое и надежное покрытие Wi-Fi даже при большой загруженности сети. Данное устройство соответствует стандарту AC1200 и предусматривает функционирование в двух частотных диапазонах. Технология MU-MIMO совместно с двумя внутренними антеннами позволяет получать стабильный сигнал Wi-Fi при одновременном подключении множества устройств. Для проводного доступа к Интернет в TP-Link Deco M4 имеются два разъема LAN с пропускной способностью в пределах 1000 Мбит/с. Система защиты и фирменное приложение гарантируют удобную настройку доступных параметров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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