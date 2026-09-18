Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IPSec, UPnP 1.0, DNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
90x90x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х12
Вес, г.
740
Описание товара Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2
Система Nova оснащена реальной технологией Mesh , набор из блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 200 квадратных метров. MW3 создаёт единую сеть с одним именем и паролем. Поэтому можно спокойно перемещаться по всему дому во время общения в видеочате. MW3 гарантирует во всём доме отличное покрытие и стабильный, сильный Wi-Fi сигнал для 60 подключенных устройств одновременно!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IPSec, UPnP 1.0, DNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
90x90x90 мм
Страна производитель
Китай
Система Nova оснащена реальной технологией Mesh , набор из блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 200 квадратных метров. MW3 создаёт единую сеть с одним именем и паролем. Поэтому можно спокойно перемещаться по всему дому во время общения в видеочате. MW3 гарантирует во всём доме отличное покрытие и стабильный, сильный Wi-Fi сигнал для 60 подключенных устройств одновременно!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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