Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723200
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
270
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP
Для беспроводного доступа к сети и подключения к ней устройств используйте такую базовую станцию как точка доступа Mikrotik mAP RBmAP2nD. Она работает в режиме маршрутизатора, организовывая подключение к интернету по Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. за хорошее соединение отвечает внутренняя антенна с коэффициентом усиления в 1.3 dBi. Из интерфейсов подключения имеются 2 Ethernet-порта и 1xUSB. Диапазон рабочих температур Mikrotik mAP RBmAP2nD варьируется от -30 ? до 70 ?. Это компактное миниатюрное устройство, которое крепится на стену и не займет много места в вашем доме.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Для беспроводного доступа к сети и подключения к ней устройств используйте такую базовую станцию как точка доступа Mikrotik mAP RBmAP2nD. Она работает в режиме маршрутизатора, организовывая подключение к интернету по Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. за хорошее соединение отвечает внутренняя антенна с коэффициентом усиления в 1.3 dBi. Из интерфейсов подключения имеются 2 Ethernet-порта и 1xUSB. Диапазон рабочих температур Mikrotik mAP RBmAP2nD варьируется от -30 ? до 70 ?. Это компактное миниатюрное устройство, которое крепится на стену и не займет много места в вашем доме.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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