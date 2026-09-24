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Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP

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Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723200
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
270

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP

Для беспроводного доступа к сети и подключения к ней устройств используйте такую базовую станцию как точка доступа Mikrotik mAP RBmAP2nD. Она работает в режиме маршрутизатора, организовывая подключение к интернету по Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. за хорошее соединение отвечает внутренняя антенна с коэффициентом усиления в 1.3 dBi. Из интерфейсов подключения имеются 2 Ethernet-порта и 1xUSB. Диапазон рабочих температур Mikrotik mAP RBmAP2nD варьируется от -30 ? до 70 ?. Это компактное миниатюрное устройство, которое крепится на стену и не займет много места в вашем доме.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik RBmAP2nD mAP




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Режимы работы
точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Для беспроводного доступа к сети и подключения к ней устройств используйте такую базовую станцию как точка доступа Mikrotik mAP RBmAP2nD. Она работает в режиме маршрутизатора, организовывая подключение к интернету по Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. за хорошее соединение отвечает внутренняя антенна с коэффициентом усиления в 1.3 dBi. Из интерфейсов подключения имеются 2 Ethernet-порта и 1xUSB. Диапазон рабочих температур Mikrotik mAP RBmAP2nD варьируется от -30 ? до 70 ?. Это компактное миниатюрное устройство, которое крепится на стену и не займет много места в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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