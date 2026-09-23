Wi-Fi роутер Tenda V15
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda V15
Представляем универсальный маршрутизатор Tenda V15, который станет центральным узлом вашей домашней цифровой жизни. Это устройство нового поколения поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6, что открывает возможности для стабильного и высокоскоростного беспроводного подключения множества устройств одновременно. Суммарная скорость беспроводной сети достигает впечатляющих 1501 Мбит/с, что обеспечивает комфортную работу в интернете, просмотр видео в высоком разрешении и участие в онлайн-играх без задержек. Маршрутизатор работает в двух частотных диапазонах одновременно: 2,4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с для надежного покрытия на больших расстояниях и 5 ГГц со скоростью до 1201 Мбит/с для задач, требующих максимальной скорости. Четыре внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi, совместно с технологией формирования направленного сигнала, гарантируют уверенный прием даже в удаленных уголках вашей квартиры или дома. Поддержка технологии MU-MIMO позволяет эффективно распределять трафик между несколькими устройствами, устраняя эффект очереди и повышая общую производительность сети.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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