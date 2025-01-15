Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)
Wi-Fi роутер Huawei представлен в элегантном белом цвете и оснащен всевозможными современными функциями для обеспечения надежного и быстрого интернета в вашем доме или офисе. Этот двухдиапазонный маршрутизатор поддерживает стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) и предлагает связь на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая максимальную скорость Wi-Fi соединения до 300 Мбит/с. Роутер поддерживает технологию IPv6, что гарантирует более эффективное управление адресным пространством и повышение безопасности. Для защиты вашего интернет-соединения доступны такие протоколы безопасности, как WPA, WPA2 и современный WPA3. Преимущество данного маршрутизатора также в его возможности интеграции с MESH-сетями, что расширяет зону покрытия Wi-Fi без потери качества сигнала. Устройство оснащено четырьмя внешними и девятью внутренними антеннами для обеспечения сильного и стабильного сигнала по всему помещению. Для проводных подключений предусмотрены три LAN-порта и один WAN-порт, обеспечивающие скорость передачи данных по проводной сети до 1000 Мбит/с. Этот роутер от Huawei — идеальный выбор для пользователей, которым важна высокая скорость интернета и надежная связь на большом расстоянии, а также возможность использования современных технологий передачи и защиты данных.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, беру уже 5ый. но в разных магазинах.
Достоинства:
Комментарий:
подключение сложное, но в общем роутер отличный за свои деньги. Интернет работает хорошо, стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Элементарное подключение (роутер сделал практически все сам). Неделя использования - нареканий нет!
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё отлично, в комплекте кабель cat.5.e который поддерживает передачу 1000мб/с. Пишу, потому что в роутерах практически во всех кладут в комплекте тоже с такой маркировкой, но они очень мягкие и пропускают только 100мб/с. Но если что не так вам роутер сам скажет что с кабелем что то не так. Так что имейте это ввиду. Советую всем этот роутер.
Достоинства:
3 гигабитных порта
работает на двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц
красивый и аккуратный дизайн
прост в настройке
соотношение цена-качество
раздает на 2 этажа, даже сквозь бетонные стены (30-35 см)
Недостатки:
не обнаружено
Комментарий:
пользуюсь уже год, не было обнаружено никаких косяков
хороший роутер, советую
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер, беру уже 5ый. но в разных магазинах.
Достоинства:
Комментарий:
подключение сложное, но в общем роутер отличный за свои деньги. Интернет работает хорошо, стабильно
Достоинства:
Комментарий:
Элементарное подключение (роутер сделал практически все сам). Неделя использования - нареканий нет!
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё отлично, в комплекте кабель cat.5.e который поддерживает передачу 1000мб/с. Пишу, потому что в роутерах практически во всех кладут в комплекте тоже с такой маркировкой, но они очень мягкие и пропускают только 100мб/с. Но если что не так вам роутер сам скажет что с кабелем что то не так. Так что имейте это ввиду. Советую всем этот роутер.
Достоинства:
3 гигабитных порта
работает на двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц
красивый и аккуратный дизайн
прост в настройке
соотношение цена-качество
раздает на 2 этажа, даже сквозь бетонные стены (30-35 см)
Недостатки:
не обнаружено
Комментарий:
пользуюсь уже год, не было обнаружено никаких косяков
хороший роутер, советую