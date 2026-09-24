Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%4 690 руб. 7 420 руб.
В наличии
Код товара: 661365
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 690 руб. -37%
7 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web, ASUS Router app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, DMZ
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
роутер, БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
192x126.3x47.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х7
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
Современный беспроводной маршрутизатор начального уровня с полной поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и технологии AiMesh. Оснащен четырьмя внешними антеннами и 1.3 ГГц процессором, благодаря чему уверенно справляется с высокими нагрузками. Встроенные расширенные функции VPN гарантируют безопасный удаленный доступ.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web, ASUS Router app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, DMZ
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
роутер, БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
192x126.3x47.5
Страна производитель
Китай
Современный беспроводной маршрутизатор начального уровня с полной поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и технологии AiMesh. Оснащен четырьмя внешними антеннами и 1.3 ГГц процессором, благодаря чему уверенно справляется с высокими нагрузками. Встроенные расширенные функции VPN гарантируют безопасный удаленный доступ.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - по цене 4690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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